Korupčný škandál na Ukrajine! Ministra spravodlivosti dočasne zbavili funkcie

KYJEV - Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi, ktorého sa týka nové vyšetrovanie korupcie, napísala agentúra Reuters. Haluščenko bol v minulosti tiež ministrom energetiky, pričom jeho hlas je zachytený v nahrávke rozhovoru s niektorými podozrivými v prípade, ktorý vyšetruje Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU).
Úrad ukrajinského premiéra, ktorý dnes o pozastavení Haluščenkovej aktuálnej funkcie informoval, neuviedol, či toto rozhodnutie súvisí s vyšetrovaným prípadom. NABU v utorok oznámil, že ukrajinské úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov (asi dve miliardy korún). Prípad týkajúci sa vysokopostavených činiteľov v energetike podľa Reuters pobúril obyvateľov krajiny, ktorí kvôli ruským útokom musia znášať každodenné odstávky dodávok elektriny.
Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti v utorok oznámilo, že šéfa rezortu Haluščenka sa vyšetrovanie týka. Haluščenkov hlas bol zachytený na nahrávke rozhovoru s niektorými z podozrivých, ktorú zverejnil NABU, uviedol Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj. Haluščenko bol ministrom energetiky od apríla 2021 do tohtoročného júla. Svoj vplyv na toto odvetvie si údajne zachoval prostredníctvom svojej nástupkyne vo funkcii Svitlany Hrynčukovej, napísala Ukrajinska pravda.