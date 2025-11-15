V Skopji sa demonštrovalo kvôli požiaru v nočnom klube: Zomrelo tam 63 ľudí

SKOPJE - V severomacedónskom hlavnom meste Skopji sa dnes zišli tisíce ľudí na demonštrácii organizovanej pre marcový požiar v nočnom klube, pri ktorom zomrelo 63 ľudí. Členovia rodín zosnulých a ich podporovatelia oblečení v čiernom na zhromaždení krátko pred začiatkom súdneho procesu požadovali spravodlivosť pre obete, píše agentúra Reuters.
Mnoho bezpečnostných nedostatkov
Úrady predpokladajú, že požiar pri hiphopovom koncerte v klube v meste Kočani spôsobila zábavná pyrotechnika. Klub mal podľa úradov mnoho bezpečnostných nedostatkov a fungoval na základe nesprávneho povolenia.
Rodičia obetí sa domnievajú, že za smrťou ich detí stojí korupcia a chamtivosť. Úrady už v súvislosti s požiarom obvinili viac ako 30 ľudí, vrátane majiteľa klubu, bezpečnostných pracovníkov a bývalých starostov mesta Kočani, píše agentúra AP. Prvé súdne vypočutie by sa malo konať v stredu. "Existuje nádej, že nezabudneme, nádej, že v tejto krajine konečne dôjde k súdnemu konaniu, v ktorom budú pohnení k zodpovednosti všetci, ktorí si to zaslúžia," uviedol jeden z demonštrantov.