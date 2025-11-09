Požiar v tureckom sklade parfumov si vyžiadal šesť mŕtvych: Medzi nimi sú aj dve tínedžerky

ANKARA - Požiar, ktorý v sobotu vypukol v sklade parfumov v severozápadnom Turecku, kde sa nachádza množstvo tovární a ďalších skladov, si vyžiadal životy šiestich ľudí, vrátane dvoch tínedžeriek, uviedli miestne úrady. Ďalší piati utrpeli zranenia. Jeden z nich je v kritickom stave kvôli popáleninám. Informuje o tom agentúra AFP.
Požiar vypukol o 9.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) v meste Dilovasi, asi 70 kilometrov od Istanbulu, povedal guvernér provincie Kocaeli Ilhami Aktas pre verejnoprávnu televíziu TRT Haber. Hasičom sa podarilo dostať požiar pod kontrolu. „Šesť našich občanov bohužiaľ prišlo o život,“ uviedol. Medzi obeťami sú aj dve tínedžerky vo veku 16 a 17 rokov. Dodal, že bolo začaté vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu požiaru.
Majiteľa skladu spolu s ďalšími dvoma vedúcimi zamestnancami zatkla polícia, uviedol turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunc. Sedem úradníkov pracujúcich pre ministerstvo sociálneho zabezpečenia a ministerstvo práce bolo tiež suspendovaných z práce, oznámilo ministerstvo práce. Podľa záberov, ktoré odvysielala turecká televízia NTV, požiar zničil dve poschodia budovy slúžiacej ako sklad.