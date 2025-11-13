V zariadení sa nachádzalo približne 750 migrantov: V Grécku vypukli nepokoje, polícia zadržala 30 ľudí

SOLÚN - Počas nepokojov, ktoré v stredu vypukli v centre na zadržiavanie migrantov v severnom Grécku, bolo zadržaných 30 migrantov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.
V zariadení, kde vypukli nepokoje, sa nachádza približne 750 migrantov rôznych národností. Pri potýčkach s davom utrpeli zranenia dvaja policajti - jeden po zásahu kameňom, druhý bol pohryzený do ruky. K nepokojoch v centre na zadržiavanie migrantov došlo deň po tom, ako sa neďaleko pobrežia Kréty potopila loď s migrantmi prevážanými z Líbye. Traja z nich zahynuli, ale 55 sa ich podarilo zachrániť. Dvaja z migrantov, obaja zo Sudánu, boli následne zadržaní za pašeráctvo.
Najprísnejší migračný režim v Európe
Grécko toto leto zaviedlo jeden z najprísnejších migračných režimov v Európe: umožňuje zadržiavanie až na 24 mesiacov a za nelegálny vstup alebo pobyt ukladá tresty odňatia slobody na dva až päť rokov. Ilegálnym migrantom, ktorým bol odmietnutý azyl, hrozia podľa prísnejších zákonov tresty odňatia slobody.
Napriek reštrikciám počet migrantov plaviacich sa z Líbye na Krétu v posledných mesiacoch prudko vzrástol, píše AP. Grécky minister pre migráciu Thanos Plevris však v stredu tvrdil, že celkový počet migrantov prichádzajúcich do Grécka v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol. Plevris zároveň obhajoval aj prísne grécke migračné zákony a vyjadril podporu návrhom, ktoré odobrili aj ostatní členovia Európskej únie a ktoré sa týkajú zriadenia špecializovaných deportačných centier.