Výnimka zo sankcií USA na ruské energie pre Maďarsko je neobmedzená, uviedol Szijjártó

BUDEPEŠŤ - Maďarsko od Spojených štátov v piatok vo Washingtone dostalo na nákup ruskej ropy a zemného plynu výnimku, ktorá nie je časovo obmedzená. Vyhlásil to vo videu zverejnenom v sobotu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na mediálne správy tvrdiace, že ide o výnimku platnú iba jeden rok.
„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval Szijjártó piatkové vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že je oveľa jednoduchšie opýtať sa tých, ktorí na rokovaniach boli.
Výnimka platí na jeden rok
Pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach Orbána s Trumpom uviedol, že Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok. Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií.
Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol pre AFP po stretnutí lídrov v Bielom dome americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.