Polícia v Budapešti zadržala ženu, ktorá uniesla novorodenca

BUDAPEŠŤ - Maďarská polícia zadržala ženu, ktorá v Budapešti uniesla novorodenca. Podľa servera index.hu dieťa bolo unesené 8. novembra v VIII. budapeštianskom obvode. Polícia ho ešte v ten istý deň našla a ženu podozrivú z únosu zadržala.
Únos novorodenca v Budapešti
Budapeštianske riaditeľstvo polície (BRFK) v stredu na tlačovej konferencii uviedlo, že páchateľka sa vydávala za pracovníčku nadácie, oklamala 31-ročnú Renátu a ukradla jej dieťa. Pri úteku použila parochňu. Žena potom novorodenca predstavila svojej rodine ako vlastné dieťa. O necelú hodinu ho doniesla do dojčenského centra nemocnice Semmelweisovej univerzity (SOTE), odkiaľ tiež utiekla.
Žena po zadržaní povedala, že nemohla mať dieťa. Ukradnuté desaťdňové dieťa najprv vzala do svojho bytu v VII. budapeštianskom obvode a rodinným príslušníkom ho predstavila ako svoje vlastné. Potom ho zobrala do nemocnice, pretože si ho nechcela nechať.
Vyhla sa väzbe, hrozí jej päť rokov
Páchateľka sa vyhla väzbe zaplatením kaucie a tvrdí, že svoj čin oľutovala. Za porušenia osobnej slobody v prípade osoby mladšej ako 18 rokov jej hrozí päťročné väzenie.