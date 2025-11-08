Izraelská streľba v Pásme Gazy si vyžiadala jednu obeť a jednu zranenú osobu

JERUZALEM - Pri izraelskej streľbe v Pásme Gazy v sobotu zahynul jeden Palestínčan a ďalší utrpel zranenia, uviedli miestni lekári. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením palestínskeho militantného hnutia Hamas ešte predtým informovalo, že celkový počet obetí izraelskej ofenzívy v enkláve už stúpol na viac ako 69.000, z ktorých väčšina boli civilisti. Informuje o tom agentúra Reuters.
Lekári v Pásme Gazy uviedli, že osoba, ktorá zahynula, bola zabitá pri izraelskej streľbe východne od utečeneckého tábora Burajdž v centrálnej časti tejto palestínskej enklávy. Predstavitelia miestnej civilnej obrany potvrdili, že jeden ďalší Palestínčan bol postrelený v dôsledku izraelského útoku v západnej časti mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala.
Počet obetí konfliktu presiahol 69-tisíc
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom zo 7. októbra 2023 zomrelo 69.169 Palestínčanov a ďalších takmer 171.000 utrpelo zranenia, uvádza agentúra AP. Najnovší nárast sa podľa nej pripisuje väčšiemu počtu tiel, ktoré boli nájdené pod troskami od vyhlásenia prímeria medzi stranami z 10. októbra, ako aj identifikácii doteraz neidentifikovaných tiel.