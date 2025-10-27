Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty

BANSKÁ BYSTRICA - Už v stredu, 19. novembra 2025, sa v hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutoční ďalší ročník veľtrhu Kariéra EXPO, prestížneho podujatia, ktoré spája zamestnávateľov s potenciálnymi zamestnancami naprieč odvetviami.
Na podujatí sa predstavia popredné firmy z banskobystrického regiónu aj celého Slovenska, ktoré hľadajú kvalifikovaných a motivovaných ľudí do svojich tímov. Cieľom veľtrhu je vytvoriť priestor pre priame a efektívne prepojenie firiem s uchádzačmi o prácu, a zároveň poskytnúť zamestnávateľom možnosť prezentovať svoju značku ako atraktívneho zamestnávateľa.
Podujatie je výnimočné svojím širokým záberom a pridanou hodnotou pre vystavovateľov: „Kariéra EXPO nie je len o hľadaní práce, ale o vytváraní nových príležitostí, pre firmy aj pre ľudí. Ponúka priestor na osobné stretnutia, networking a zdieľanie skúseností naprieč odbormi. Zamestnávatelia tu môžu v priebehu jedného dňa osloviť stovky uchádzačov, zviditeľniť svoju značku a získať talenty, ktoré by inak oslovovali týždne,“ uviedla Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR spoločnosti Kariéra.sk
Podujatie priláka firmy z oblastí IT, strojárstva, výroby, logistiky, administratívy, obchodu či služieb. Súčasťou Kariéra EXPO budú aj odborné prednášky, workshopy a networking, ktoré pomáhajú zamestnávateľom získať inšpiráciu a nové pohľady na moderný nábor či budovanie firemnej kultúry.
Staňte sa vystavovateľom na Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025
Hľadáte účinný spôsob, ako osloviť kvalifikovaných kandidátov a posilniť svoju značku zamestnávateľa? Práve pre vás je tu možnosť zúčastniť sa na Kariéra EXPO Banská Bystrica ako vystavovateľ. Nezmeškajte príležitosť byť priamo pri tom a stretnúť stovky motivovaných uchádzačov na jednom mieste.
Prečo sa zapojiť:
- Osobný kontakt s talentmi: stretnite uchádzačov tvárou v tvár a zistite, kto má skutočný potenciál rásť s vašou firmou.
- Budovanie značky zamestnávateľa: vaša účasť na veľtrhu ukáže, že ste aktívny hráč na trhu práce a zaujímate sa o nové talenty.
- Efektívnejší náborový proces: vyhnite sa stovkám životopisov a spoznajte kandidátov osobne, priamo na mieste.
- Marketingová viditeľnosť: získate prezentáciu v oficiálnych komunikačných kanáloch Kariéra EXPO a oslovíte široké publikum.
Účasť na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici je pre firmy jedinečnou investíciou do budúcnosti ich tímu aj značky. V prostredí plnom inšpirácie, osobných kontaktov a profesionálneho networkingu získate nielen prístup k talentom, ale aj cenné príležitosti na spoluprácu a rozvoj. Ak chcete, aby o vašej firme vedeli tí najlepší, 19. november 2025 v hoteli Dixon je dátum, ktorý by vo vašom kalendári nemal chýbať.