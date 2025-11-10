Tvrdenie USA o pokuse zavraždiť izraelskú veľvyslankyňu sú absurdné, tvrdí Irán

TEHERÁN - Irán v pondelok odmietol tvrdenia Spojených štátov a Izraela, že Teherán plánoval atentát na izraelskú veľvyslankyňu v Mexiku Ejnat Kranz Neigerovú. Obvinenia oboch krajín označil za absurdné. Informuje o tom agentúra AFP.
„Toto tvrdenie považujeme za veľmi smiešne a absurdné,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na tlačovej konferencii. Ide podľa neho o súčasť snahy oboch štátov „zničiť priateľské vzťahy Iránu s inými krajinami“.
Správy o zmarenom atentáte na Neigerovú v piatok priniesla agentúra Reuters a portál Axios. Podľa zdrojov Axiosu mala plán vykonať Jednotka 11000 spadajúca pod elitné brigády Iránskych revolučných gárd Kuds. Pokúšali sa o to od konca minulého roka, avšak v lete ich zámer odhalili mexické bezpečnostné služby a veľvyslankyni v súčasnosti nehrozí nebezpečenstvo.
„Ide len o najnovší prípad v dlhej histórii pokusov o atentáty, ktoré Irán páchal po celom svete na diplomatov, novinárov, disidentov a kohokoľvek, kto s ním nesúhlasí, čo by malo hlboko znepokojovať každú krajinu, v ktorej je Irán prítomný,“ povedal pre médiá nemenovaný americký predstaviteľ.