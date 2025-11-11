Irán chce dosiahnuť mierovú jadrovú dohodu s USA: Trvá však na ochrane svojej bezpečnosti

TEHERÁN - Irán má záujem dosiahnuť „mierovú“ jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, aby sa tak vyriešil ich dlhoročný spor. Zároveň zdôraznil, že pre dosiahnutie dohody neohrozí svoju národnú bezpečnosť, uviedol v utorok námestník ministra zahraničných vecí. Informuje o tom agentúra Reuters.
Spojené štáty, ich európski spojenci aj Izrael obvinili Irán z využívania svojho jadrového programu ako zásterky pre snahy vyvinúť jadrové zbrane. Irán tieto tvrdenia odmieta a zdôrazňuje, že program slúži na civilné účely. Americký prezident Donald Trump v októbri povedal, že Spojené štáty sú pripravené uzavrieť dohodu s Teheránom, pokiaľ je aj on na to pripravený. „Podávame (Iránu) ruku priateľstva a spolupráce,“ povedal.
Námestník iránskeho rezortu diplomacie zhodnotil, že Washington vysiela zmiešané signály o jadrových rokovaniach a obvinil ho zo „zrady diplomacie“. Krajiny v tomto roku viedli päť kôl rokovaní pred tým, ako sa v júni začala 12-dňová vojna medzi Izraelom a Iránom, do ktorej sa zapojili aj USA. Ich letecké útoky cielil na jadrové zariadenia Iránu.
Washington trvá na tom, aby sa zastavilo obohacovanie uránu na iránskom území a minimalizovalo riziko jadrového zbrojenia. Teherán túto možnosť odmieta. Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí minulý týždeň vylúčil rokovania s USA, ak by prebiehali pod hrozbou. „Teherán sa nesnaží získať jadrové bomby a ... je pripravený o tom uistiť svet. Sme veľmi hrdí na náš domáci jadrový program,“ dodal námestník.