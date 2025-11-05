PRIAMY ZÁSAH: Na Ukrajine padlo ELITNÉ ruské veliteľstvo, zasiahol ho dron s viac ako 100 kg výbušnín!

AVDIJIVKA – Elitné ruské veliteľstvo, ktoré pôsobilo počas invázie vo východnej časti Ukrajiny, padlo v priebehu jedného útoku. Mali sa o to postarať ukrajinské sily, ktoré vyslali na nepriateľa dron s bojovou hlavicou.
Ukrajinská rozviedka HUR zaútočila počas minulého týždňa na ruské veliteľstvo v Donecku. Na útok použila dron s viac ako 100 kg výbušnín. Cieľom bolo veliteľstvo Rubikon. Radio Free Europe uvádza, že ide o hybridnú organizáciu, ktorá nielen získava a vyvíja nové technológie dronov, ale aj testuje nové taktiky a školí samotných operátorov dronov.
Takmer dokonalé krytie
Rozviedka odhalila, že Rubikon podnikal operácie zo schátranej budovy v okupovanej Avdijivke (Doneck). Poslala tam dron FP-2, ktorý niesol 105 kg bojovú hlavicu. "Priamy zásah zabil dôstojníkov a operátorov dronov, ktorý sa v tom čase nachádzali v budove," uvádza HUR.
Ukrajinské velenie pripúšťa, že Rubikon je jednou z najlepšie vycvičených jednotiek ruskej armády a Moskva na ňu vynakladá nemalé finančné prostriedky. Hlavná centrála Rubikonu ešte donedávna sídlila na výstavisku patriot Park neďaleko Moskvy. Je veľmi pravdepodobné, že sa už presídlila, pretože jej polohu omylom prezradil ruský propagandista Vladimir Solovjov vo svojej televíznej relácii ešte v septembri tohto roku.
Rubikon má viac ako tisíc členov, ktorí sú rozdelení do siedmich oddielov. Noví zamestnanci dostávajú nástupné bonusy až tri milióny rubľov.