MIMORIADNY ONLINE Ukrajinci zasiahli ruské rafinérie: Lukoil ohrozený, je na ňom závislá Moskva

V noci zasiahol dron rafinériu Lukoil v Kstove v Nižnom Novgorode, jednu z piatich najväčších v Rusku s kapacitou 340 000 barelov denne. Zobraziť galériu (3)
V noci zasiahol dron rafinériu Lukoil v Kstove v Nižnom Novgorode, jednu z piatich najväčších v Rusku s kapacitou 340 000 barelov denne. (Zdroj: X)
TASR, ČTK

KYJEV/MOSKVA - Najmenej jedna žena prišla o život a 11 ďalších ľudí, vrátane dvoch detí, bolo zranených pri ruskom útoku na Dnepropetrovskú oblasť, oznámili dnes ukrajinské úrady. Nálet ukrajinských dronov zasiahol petrochemický závod v meste Sterlitamak na Urale. Uviedol to dnes šéf autonómnej republiky Baškortostan Radij Chabirov, podľa ktorého sa útok obišiel bez mŕtvych aj ranených. Ukrajinské drony podľa telegramového kanála Astra napadli tiež dva petrochemické závody spoločností Sibur a Lukoil v meste Kstovo v ruskej Nižegorodskej oblasti, na mieste podľa očitých svedkov vypukol požiar. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

20:40 Maďarsko poskytlo Ukrajine humanitárnu aj energetickú pomoc, reagoval v utorok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na Facebooku na vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bruseli, v ktorých opäť kritizoval maďarskú vládu. Orbán v príspevku konkrétne menoval kroky Maďarska v prospech Ukrajiny a zdôraznil, že Budapešť Kyjevu nič nedlhuje.

20:25 Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina neakceptuje status druhoradého člena Európskej únie a po pozvaní musí byť vnímaná ako plnohodnotný člen bloku.

18:56 Ruský námorný export ropy zaznamenal najprudší pokles od začiatku roka 2024 po uvalení nových sankcií zo strany USA. Pokles nasleduje po rozhodnutí Washingtonu z 22. októbra uvaliť blokovacie sankcie na spoločnosti Rosnefť a Lukoil, dve najväčšie ruské ropné spoločnosti.

18:43 Ukrajina potvrdzuje útok dronu na ruskú ropnú rafinériu v Nižnom Novgorode a viaceré ďalšie lokality boli postihnuté výbuchmi. Výbuchy boli hlásené aj v petrochemickom závode v Sterlitamaku, meste v ruskej Baškortostáne.

18:10 Nemecko plánuje budúci rok navýšiť vojenskú pomoc Ukrajine o ďalšie tri miliardy eur. Celkovo by mohla dosiahnuť približne 11,5 miliardy eur, píšu agentúry AFP a Reuters.

17:45 Ukrajina by mala dostať vyše 1,8 miliardy eur vo forme finančnej pomoci po tom, ako členské krajiny (Rada EÚ) v utorok v Bruseli prijali rozhodnutie o uvoľnení piatej pravidelnej platby v rámci Nástroja pre Ukrajinu.

17:33 Video ukazuje ruský dron zabíjajúci civilistov s bielou vlajkou, Ukrajina začína vyšetrovanie vojnových zločinov. Ruské jednotky zasiahli neozbrojených civilistov dronom FPV v okrese Kupiansk, podľa videozáznamu poskytnutého 77. aeromobilnou brigádou.

17:05 Ruská invázia na Ukrajinu jasne zdôvodňuje rozšírenie Európskej Únie, no Únia nebude robiť kompromisy či ponúkať skratky vo férovom a neľahkom prístupovom procese, povedala v utorok šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová na tlačovej konferencii. Informuje o tom britský denník The Guardian.

16:47 Rusko ukončuje sezónny model odvodu a od roku 2026 prechádza na celoročný odvod. Hoci ruskí branci majú oficiálne zakázané byť nasadení do zahraničia, správy naznačujú, že mnohí sú nútení podpísať zmluvy s ruským ministerstvom obrany a sú posielaní bojovať na Ukrajinu.

16:18 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyzval maďarského premiéra Viktora Orbána, aby prestal blokovať prístupové procesy Ukrajiny do Európskej únie. Na podujatí organizovanom televíziou Euronews to označil za „špecifický druh podpory“ pre ruského prezidenta Vladimira Putina.

15:50 Výročná správa Európskej komisie o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín v utorok potvrdila, že Ukrajina napreduje v snahe získať členstvo v EÚ. Podľa dokumentu je Kyjev pripravený otvoriť rokovacie kapitoly číslo jeden, dva a šesť, uviedol v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X.

15:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok navštívil vojakov neďaleko mesta Pokrovsk, do ktorého v uplynulých dňoch prenikli ruské jednotky. Ukrajinské vojenské spravodajstvo (HUR) potvrdilo, že ukrajinské špeciálne sily v Pokrovsku naďalej vykonávajú bojové úlohy a priamo v meste na operáciu dohliada šéf HUR Kyrylo Budanov. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

14:40 Ukrajinská prokuratúra dnes oznámila, že začala vyšetrovať zabitie dvoch civilistov ruskými vojakmi pri Kupjansku v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny ako vojnový zločin. Predtým ruskí blogeri tvrdili, že dvoch seniorov zabili za pomoci dronov ukrajinskí vojaci, pripomenul server BBC News.

14:25 Ruské dronové a raketové útoky na východnej a južnej Ukrajine si v noci na utorok vyžiadali najmenej jednu obeť a 17 zranených, informovali ukrajinské úrady. Informuje o tom agentúra DPA.

14:00 „Letecký teror“ – Rusko v októbri zhodilo na Ukrajinu rekordný počet leteckých navádzaných bômb. Navádzané letecké bomby majú síce kratší dolet ako rakety, ale sú lacnejšie na výrobu a odpaľovajú sa z lietadiel nachádzajúcich sa na ruskom území.

13:30 EÚ schválila 1,8 miliardy eur pre Ukrajinu v rámci dlhodobého plánu financovania. Rada EÚ schválila 4. novembra piaty výplatný súpis financovania Ukraine Facility vo výške 1,8 miliardy eur (2,1 miliardy dolárov).

12:30 Výbuchy otriasli ruským skladom munície, ropnými rafinériami a petrochemickým závodom počas masívneho ukrajinského dronového útoku. Výbuchy boli hlásené v petrochemickom závode v meste Sterlitamak, ktoré sa nachádza v Ruskej republike Baškortostan.

11:30 Kramatorsk, ikonická frontová železničná zastávka na Ukrajine, je uzavretá na neurčito. Vlaky, ktoré predtým smerovali do Kramatorska, budú mať po novom svoju konečnú stanicu v meste Husarivka v Charkovskej oblasti.

10:15 Toto sú orientačné odhady ruských bojových strát k 4. novembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

9:20 Rusko počas noci vyslalo proti Ukrajine 130 dronov, jednu raketu Iskander-M a tiež šesť rakiet S-300, pôvodne určených na protivzdušnú obranu, ale prerobených k útokom aj na pozemné ciele. Zničiť sa podarilo 92 dronov, tvrdí ukrajinské letectvo. Pripustilo, že zaznamenalo zásahy rakiet a 31 dronov na 14 miestach.

Rusko počas noci znovu podniklo rozsiahly útok na energetickú a prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorá v noci čelila náletom dronov v dvoch vlnách, informoval šéf oblastnej správy Oleh Kiper. Hoci protivzdušná obrana zostrelila väčšinu nepriateľských dronov, infraštruktúra utrpela zásahy a vypukli požiare, ktoré ale hasiči rýchlo zvládli. Našťastie nedošlo k žiadnym úmrtiam ani zraneniam, ani k výpadkom prúdu, dodal.

8:58 Čínsky prezident Si Ťin-pching dnes na rokovaní s ruským premiérom Michailom Mišustinom v Pekingu zopakoval čínsky záväzok rozvoja vzájomných vzťahov napriek "turbulentným" vonkajším podmienkam, informuje agentúra Reuters s odvolaním sa na čínske štátne médiá. V podobnom duchu sa nieslo už pondelkové stretnutie Mišustina s čínskym premiérom Li Čchiangom.

8:48 Ukrajinské drony podľa telegramového kanála Astra napadli tiež dva petrochemické závody spoločností Sibur a Lukoil v meste Kstovo v ruskej Nižegorodskej oblasti, na mieste podľa očitých svedkov vypukol požiar.

8:17 Najmenej jedna žena prišla o život a 11 ďalších ľudí, vrátane dvoch detí, bolo zranených pri ruskom útoku na Dnepropetrovskú oblasť, oznámili dnes ukrajinské úrady. Nálet ukrajinských dronov zasiahol petrochemický závod v meste Sterlitamak na Urale. Uviedol to dnes šéf autonómnej republiky Baškortostan Radij Chabirov, podľa ktorého sa útok obišiel bez mŕtvych aj ranených.

7:21 Ukrajinský dronový útok zasiahol petrochemický závod v meste Sterlitamak na Urale. Uviedol to dnes šéf autonómnej republiky Baškortostan Radij Chabirov, podľa ktorého sa útok obišiel bez mŕtvych aj ranených. Na podnik zaútočili dva ukrajinské drony, obaja boli zostrelené napísal Chabirov na telegrame. Útok podľa vyjadrenia správy mesta čiastočne poškodil vybavenie závodu, Chabirov však uviedol, že prevádzka funguje normálne.

6:25 Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Európskej Únie, je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy ohľadne boja proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu. Európska komisia (EK) to uviedla v návrhu textu, do ktorého v pondelok nahliadla agentúra Reuters. Ukrajina podala žiadosť o vstup do EÚ krátko po tom, čo ju vo februári 2022 vojensky napadlo Rusko. Napriek výzvam, ktoré predstavuje vojna a blokovanie prechodu Kyjeva do ďalšej fázy rokovaní zo strany Maďarska, sa Ukrajina snaží dosiahnuť pokrok vo svojom úsilí.

Zelenskyj popiera údajný ruský postup v Pokrovsku

Podľa Zelenského ruské sily „v posledných dňoch nedosiahli žiadny úspech“ v obliehanom meste Pokrovsk. Ukrajinský prezident podľa DPA síce pripustil, že situácia ukrajinských vojakov je „ťažká“, zároveň však povedal, že naďalej majú prevahu v neďalekom meste Dobropilľa. Zelenskyj okrem toho dodal, že momentálne zostáva situácia v mestách Lyman, Kramatorsk a Konsťantynivka nezmenená.

V meste Kupiansk zostáva podľa ukrajinského prezidenta len 60 ruských vojakov. Kupiansk sa nachádza v Charkovskej oblasti, a po začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 bolo niekoľko mesiacov okupované Moskvou, odvtedy ho však znovu dobyla Ukrajina. „Všetko to vyčistíme,“ povedal Zelenskyj.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovane tvrdil, že ukrajinské sily boli v Pokrovsku a Kupiansku obkľúčené, pripomína nemecká agentúra. Kyjev tieto tvrdenia opakovane odmieta, ale pripúšťa, že situácia v Pokrovsku je zložitá. Približne 30 percent bojov na fronte sa údajne odohráva v oblasti Pokrovska v Doneckej oblasti. Ukrajinskí vojaci sa pre miestne médiá vyjadrili, že neveria, že sa toto mesto podarí dlhodobo udržať, dodáva DPA.

