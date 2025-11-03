Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Najväčšia banka zavádza zásadné ZMENY! Nové podmienky vo vedení účtov, TOTO bude po novom spoplatnené

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Najväčšia slovenská banka pripravila pre svojich klientov významné zmeny od začiatku roka 2026. Slovenská sporiteľňa (SLSP) zavádza okrem iného spoplatnenie plastových kariet. Zároveň sa upravujú podmienky programu Moja Odmena pre klientov banky nad 27 rokov.

Všetci klienti Slovenskej sporiteľne do 26 rokov vrátane budú mať vedenie účtu zadarmo, t.j. úplne bez poplatku, a to bez akýchkoľvek podmienok. Títo klienti už nebudú musieť zasielať potvrdenie o návšteve školy ani spĺňať požiadavky programu "Moja odmena".

Pre bežných klientov SLSP vo veku 27 až 61 rokov sa však po novom roku menia podmienky na získanie programu "Moja Odmena", ktorý umožňuje mať účet so 100 % zľavou z poplatku. Stále platí, že je potrebná platba kartou v sume minimálne 450 eur a zároveň uskutočniť aspoň tri pravidelné platby z účtu, napríklad trvalé príkazy alebo inkasá. "Po novom sa už nebudú započítavať platby debetnou plastovou kartou. Budú sa však rátať platby plastovou kreditnou kartou a platby kartou uloženou v mobilnej peňaženke (prípadne v smart hodinkách alebo náramku)," informuje SLSP. 

Vybrať si peniaze bez potreby plastovej debetnej karty už vedia klienti SLSP viacerými spôsobmi a to buď cez aplikáciu George alebo kartou uloženou v digitálnej peňaženke, a to už v takmer 700 bankomatoch banky po celom Slovensku. "Ako najväčšia digitálna banka podporujeme všetky populárne digitálne peňaženky pre debetné karty, ako Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, SwatchPay! či Xiaomi Pay," hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Získať účet bez poplatku je možné splnením niektorej z ďalších podmienok:

  1. mať v Slovenskej sporiteľni aktíva vo výške aspoň 15 000 eur
  2. vykonať minimálne 5 platieb kartou vydanou k podnikateľskému účtu.

Od 9. januára 2026 bude virtuálna karta dostupná aj pre klientov od 15 rokov, ktorí majú v SLSP otvorený SPACE účet. Vydanie aj používanie je bez poplatku a ku každému účtu si bude možné vytvoriť až tri virtuálne karty. "V tejto súvislosti upravujeme aj výšku jednotlivých limitov na virtuálnej karte pre klientov vo veku od 15 do 18 rokov," informuje SLSP na webe.

Vydanie plastovej karty bude spoplatnené

Od 1. apríla 2026 sa zavádza poplatok 10 eur za vydanie, opätovné vydanie alebo doručenie novej plastovej debetnej karty VISA elektronická k SPACE účtu. Poplatok sa bude účtovať v posledný deň mesiaca, v ktorom bola karta vydaná alebo jej skončila platnosť. Žiadosť o vydanie či zrušenie plastovej karty bude možné jednoducho spravovať v aplikácii George -  banka vopred upozorní klientov na koniec platnosti karty. Od poplatkov budú oslobodení klienti od 62 rokov, SPACE účty MINI, legislatívne účty (základný bankový produkt a platobný účet so základnými funkciami a mladiství, ktorí majú 15 rokov, ale ešte nedosiahli 16 rokov.

Od 1. apríla 2026 sa taktiež ruší výnimka pri poškodených kartách, doteraz sa poplatok za prevydanie plastovej karty neúčtoval. Po novom sa bude poplatok za vydanie novej karty účtovať vždy, a to aj v prípade, že klient predtým platil mobilom alebo hodinkami. 

Banka okrem toho zavádza možnosť cez Georgea dočasne zablokovať a následne aj odblokovať platobnú kartu. "Doteraz bola táto možnosť len pri virtuálnej karte a karte Visa Junior," informuje SLSP. Banka tiež upravuje možnosť klienta trvalo blokovať platobnú kartu v Georgeovi. "Trvalá blokácia bude možná len ako súčasť prevydania náhradnej platobnej karty z dôvodu straty alebo krádeže," dodáva banka.

Platnosť nových platobných kariet sa po novom roku predĺži. Po novom budú platiť 5 rokov.

Ďalšie zmeny

Portál Finančný kompas upozornil na ďalšie zmeny, ktoré klientov SLSP od nového roka čakajú. Do poplatku za poskytnutie bankovej informácie na žiadosť klienta sa po novom započítava zvýšená DPH. Cena služby tak bude 24,60 eura (predtým 24 eur). Ak klient požiada o expresné vybavenie do 24 hodín, poplatok bude 73,80 eur (predtým 72 eur).

Menia názvy niektorých služieb a poplatkov. Domáce prevody budú po novom SEPA platby, Cezhraničné prevody sa budú po novom volať Cezhraničné platby. 

Domáce prevody

Zmeny nastanú aj v prípade "domácich prevodov". Urgentné SEPA platby zadané cez Georgea budú bez poplatku pre všetkých klientov s bežným SPACE účtom. Poplatok za urgentnú platbu cez Georgea sa zníži z 15 eur na 0,22 eur.

Pri zadávaní v pobočke sa poplatok zníži na 8 eur - predtým to bolo 40 eur. Zároveň sa zrýchľuje spracovanie SEPA platieb – ak zadáte platbu cez Georgea do 14:30 h v pracovný deň, príjemca ju dostane v ten istý deň. Banka od budúceho roka zruší možnosť zadania platobného príkazu v bankomate.

Cezraničné platby

Pri Cezhraničných platbách sa ruší príplatok 50 eur za urgentný prevod. Poplatok za urgentnú platbu v eurách do krajín EHP (vrátane SEPA) sa výrazne znižuje cez Georgea na 0,22 eur (predtým 15 eur), v pobočke na 8 eur (predtým 40 eur). Klienti so SPACE účtom majú túto službu v cene účtu.

Poplatok za prevod v rámci skupiny ERSTE GROUP sa znižuje na 13 eur (predtým 15 eur). Poplatky za bežné cezhraničné prevody v eurách aj v cudzej mene sa zjednodušujú a znižujú na 5 eur cez Georgea a 13 eur v pobočke. Výška poplatku už nezávisí od sumy prevodu. Okrem toho sa spracovanie cezhraničných platieb sa zrýchľuje – všetky platby prijaté do času určeného pre urgentné transakcie sa spracujú ako urgentné. 

