PRÁVE TERAZ Diaľničné známky na rok 2026 sú už v predaji: Takéto sú ceny, pozor na podvody

BRATISLAVA – Motoristi si môžu diaľničnú známku na rok 2026 zakúpiť už od začiatku novembra. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj o mesiac skôr než po minulé roky a zároveň potvrdila, že ceny zostávajú rovnaké. Zároveň upozorňuje vodičov, aby pri nákupe využívali výhradne oficiálne predajné kanály, čím sa vyhnú zbytočným poplatkom a problémom pri reklamáciách.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok oznámila, že spúšťa predaj elektronických diaľničných známok na rok 2026 už začiatkom novembra. Ide o skorší štart, než na aký boli motoristi zvyknutí v minulých rokoch.
Ceny všetkých druhov známok zostávajú nezmenené. Motoristi tak zaplatia rovnaké sumy ako v roku 2025:
- 365-dňová známka: 90 eur
- 30-dňová známka: 17,10 eura
- 10-dňová známka: 10,80 eura
- 1-dňová známka: 8,10 eura
Nové pravidlá a možnosti platby
NDS zaviedla pri predaji diaľničných známok v minulosti viacero zmien. Okrem zavedenia jednodňovej známky zmenila dizajn webovej stránky či rozšírila spôsoby platby za diaľničnú známku - zaviedla možnosť online kúpy prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.
Od januára 2025 sa takisto zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, od poslednej edície známok je posun možný až o 60 dní.
Diaľničnú známku je naďalej možné zakúpiť si cez web www.eznamka.sk, aplikáciu eZnamka alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch.