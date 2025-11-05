Boeing sa dohodol s jedným zo žalobcov: Ide o haváriu lietadla 737 MAX

CHICAGO - Spoločnosť Boeing dosiahla na poslednú chvíľu dohodu v jednom z dvoch súdnych sporov v súvislosti s haváriou lietadla 737 MAX z roku 2019, oznámili v stredu právnici. Píše agentúra AFP.
Lietadlo Ethiopian Airlines havarovalo 10. marca 2019 šesť minút po odlete z Addis Abeby smerom do Nairobi. Príčinou bol chybný softvér na stabilizáciu letu. Zahynulo všetkých 157 ľudí na palube a medzi obeťami z 35 krajín boli aj manželka a deti bývalého poslanca slovenského parlamentu Antona Hrnka. Štvrtou slovenskou obeťou bola charitatívna pracovníčka a projektová manažérka Danica Olexová.
Prvé občianskoprávne súdne konanie v súvislosti s haváriou sa malo začať po tom, čo právnici v utorok dokončili výber poroty. Ešte pred úvodnými vyhláseniami právny zástupca žalobcov Robert Clifford oznámil, že jeden z dvoch žalobcov dosiahol dohodu s Boeingom. Dodal, že výška vyrovnania je dôverná.
Žalobcami v urovnanom prípade sú príbuzní jednej z cestujúcich Mercy Ndivovej (28), ktorá zomrela spolu s manželom a ich dcéra osirela. Počas stredajšieho súdneho konania sa jej otec Frederick Ndivo poďakoval federálnemu sudcovi Jorgemu Alonsovi. „Sme veľmi vďační. Želáme si, aby právny systém Spojených štátov naďalej dodržiaval práva ľudí... právo na život, slobodu a hľadanie šťastia,“ povedal.
Došlo k usmrteniu z nedbanlivosti a zanedbaniu
V žalobách rodinní príslušníci tvrdili, že došlo k usmrteniu z nedbanlivosti a zanedbaniu. Sudca Alonso rozdeľoval prípady do skupín s piatimi alebo šiestimi žalobcami naraz. V predchádzajúcich kolách konanie zrušil po tom, čo boli všetky prípady v skupine urovnané. Spor sa zameriava na to, ako vypočítať peňažné škody, ktoré dlhuje Boeing žalobcom.