Panika v kokpite Ryanairu: Pilot náhle skolaboval! Posádka vyhlásila MAYDAY

BERGAMO - Linka z Bergama do Kluže sa vo štvrtok dostala do kritickej situácie. Jeden z pilotov náhle stratil vedomie a kolega musel vyhlásiť núdzový stav. Stroj nakoniec bezpečne dosadol vďaka rýchlej reakcii kapitána.
Kolaps v kokpite tesne pred dosadnutím
Let Ryanairu FR-2682 smerujúci z talianskeho Bergama do rumunskej Kluže sa vo štvrtok krátko pred pristátím dostal do vážnych problémov. Ako uvádza web Aviation A2Z, jeden z pilotov počas prípravy na pristátie náhle skolaboval priamo v kokpite.
Riadenie okamžite prevzal kapitán, ktorý najskôr vyslal do klužskej riadiacej veže signál „pan-pan“ – ten označuje stav, keď je pilot zdravotne indisponovaný, no situácia zatiaľ nepredstavuje bezprostredné riziko pre let.
Keď sa zdravotný stav zhoršil, prišiel „mayday“
Po niekoľkých minútach sa stav skomplikoval a kapitán musel oznámiť vážnu núdzovú situáciu. K veži preto zamieril druhý signál, tentoraz „mayday“, ktorý upozorňuje na okamžité ohrozenie vyžadujúce prioritné pristátie.
Záznam situácie potvrdzuje aj Aviation Herald, podľa ktorého letisko v Kluži bezodkladne uvoľnilo pre lietadlo ranvej 25.
Rýchle pristátie a okamžitá lekárska pomoc
Kapitán následne bezpečne dosadil stroj na dráhu, kde už čakali záchranári. Pilota v bezvedomí okamžite prevzali do starostlivosti a previezli do nemocnice.
Hovorca letiska situáciu zhodnotil slovami: „Všetko prebehlo rýchlo a profesionálne. Vďaka duchaprítomnosti kapitána a pripravenosti záchranárskych tímov neboli cestujúci ohrození.“
Linka späť mala výrazné meškanie
Keďže pilot nebol schopný pokračovať v ďalšom lete, do Kluže musela doraziť náhradná posádka z Bukurešti. Odlet späť do talianskeho Bergama sa tak oneskoril približne o tri hodiny.