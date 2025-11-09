NEČAKANÝ ruský útok: Ceremoniál pre ukrajinskú elitu sa zmenil na MASAKER! Experti hovoria o CHYBE Kyjeva

DNEPROPETROVSK – Ukrajina si chcela oficiálnou cestou uctiť generálov, ktorí bránia svoju krajinu. Po viacerých chybných krokoch ale nasledovala masakra, ktorá sa môže zaradiť k jedným z najničivejších útokov Moskvy na Ukrajine. Najhoršie an celom útoku bolo, že sa odohral nečakane.
V sobotu dňa 1. novembra spustili ruské sily na Ukrajine mohutný raketový útok. Cieľom bola jedna z dedín v Dnepropetrovsku. Načasovanie a ciele padajúcich striel však mali veľmi ďaleko od bežného bombardovania väčšej oblasti. Ako píše ukrajinský Suspilne, k útoku došlo v čase, keď sa na mieste konal ceremoniál pre elitu ukrajinskej armády.
Slávnostné odovzdávanie cien prerušilo v istom okamihu varovný signál pred blížiacim sa nepriateľom, no organizátori napriek tomu pokračovali v programe. Na mieste zahynulo po dopade rakiet najmenej 200 ľudí. Medzi nimi boli aj vojaci 35. brigády námornej pechoty, ktorí si prišli prebrať vyznamenania.
Niekto ich musel zradiť
Jeden z námorníkov, ktorý tento masaker prežili, povedal, že ceny sa mali udeľovať na dvoch miestach. "Dátum nebol náhodný. Akurát bolo výročie vzniku nášho práporu. My sme boli v prvej skupine a vrámci organizácie sme zapaľovali v lese zapaľovali fakle. Alarm húkal po celý čas. Bolo zamračené a nelietali nad nami žiadne nepriateľské drony. Musel nás zradiť niekto z vlastných radov. Nepriateľ udrel nečakane a zhruba 15 minút po začatí ceremoniálu," hovorí.
Keď nastala chvíľa udeľovania cien, skupina stála na mieste a potom priletel prvý Iskander. Prítomní sa rozpŕchli na všetky strany, no nie všetci mali to šťastie. Niektorí už vtedy padli na zem mŕtvi. Keď sa skupina rozbehla cez pole, nepriateľ mal nasadiť Šáhidy.
Útok mal prebehnúť aj na druhom mieste ceremoniálu v dedine. Z oblasti medzi domami stúpal kúdol dymu. Podľa lekárov z 200 účastníkov ceremoniálu na obidvoch miestach 8 členov armády zomrelo, 40 skončilo so zraneniami a ďalších 6 je nezvestných. "Chybu spravili organizátori, ktorí mali po spustení alarmu ihneď celý ceremoniál prerušiť," dodal na záver.
Prišiel o brata
Na sociálnej sieti Facebook koluje aj srdcervúce video brata jedného zo zabitých námorníkov. "Brat bojoval za Ukrajinu od svojich 23. rokov. Prešiel si peklom v Kurachove aj Marjinke...Rusi ho nakoniec zabili. Nie však na fronte, ale hlboko za ním," hovorí Dmytrij Sviatenko.
Ukrajinské velenie zhromaždilo tých najlepších, aby im odovzdalo ocenenia. Dopadlo to ale katastrofou. Sviatenko na záver dodal, že zo strany Kyjeva išlo o opakujúcu sa chybu z nedbanlivosti.