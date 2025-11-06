Belgicko posilní centrum leteckej bezpečnosti: Zvažuje opatrenia proti dronom

BRUSEL - V reakcii na utorkový incident s dronom bude posilnené národné centrum leteckej bezpečnosti na vojenskej základni pri belgickom meste Beauvechain. Uviedol to minister obrany Theo Francken po štvrtkovom zasadnutí bezpečnostnej rady, informuje o tom web denníka The Guardian.
Minister podľa belgickej televízie VRT oznámil jasné usmernenie pre úrady, aby, ak je to možné, boli zostrelené všetky drony, ktoré narušia vzdušný priestor Belgicka. V utorok večer bruselské letisko Zaventem pozastavilo na niekoľko hodín prevádzku pre lety neznámych dronov. Letový priestor bol uzavretý aj nad letiskom v Liège, ktoré je dôležitým uzlom pre nákladnú dopravu, píše The Guardian. Okrem toho podľa starostu mesta Diest v utorok spozorovala polícia a armáda štyri drony pri neďalekej vojenskej leteckej základni Schaffen.
Belgické úrady tiež vyšetrujú výskyty dronov v blízkosti niekoľkých vojenských základní počas víkendu, napr. pri základni Kleine-Brogel neďaleko holandských hraníc. Sú tam umiestnené belgické stíhačky F-16 a údajne sa tam skladujú aj americké jadrové zbrane. V Európe od polovice septembra narástol počet narušení vzdušného priestoru. V uplynulých týždňoch boli drony spozorované v Českej republike, Dánsku, Estónsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku a Španielsku, píše denník The Guardian.