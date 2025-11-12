MOSKVA – Ruskými webmi sa šíri zaujímavá správa. Tajná služba mala prekaziť spoločný plán Ukrajiny a jej spojencov, ktorého cieľom bolo odcudzenie ruského bojového lietadla. Kyjev sa mal údajne pokúsiť dostať k ruským raketám.
Ruská tajná služba FSB mala prekaziť operáciu ukrajinského rezortu obrany, ktoré údajne v spolupráci s britskou stranou mali za cieľ uniesť stíhačku MiG-31. Informuje o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na tajnú službu.
Malo to vyzerať ako zostrelenie
Ukrajine malo ísť o nosiče pre hypersonické strely Kinžal, ktorými sú v ruskej armáde jedine spomínané modely MiG-31. Spravodajci Kyjeva sa mali pokúšať zlákať ruských pilotov na finančnú odmenu v sume 3 milióny dolárov ( eur).
"Ďalším krokom malo byť odoslanie pilota aj so stíhačkou a raketami na základňu NATO v čiernomorskom prístave Konstanca (Rumunsko), kde by ho mohli zostreliť," prezradila FSB ďalšie kroky nepriateľa. Plány Británie a Ukrajiny mali údajne padnúť po prijatí viacerých opatrení.
Podobné správy chodia z Ruska pravidelne. Minulý rok sa mala Ukrajina pokúšať uniesť strategický bombardér, ale Moskve sa tieto údajné plány podarilo zmariť. Rovnako ako teraz pri MiGu, ani vzedy nebolo možné správy nezávisle overiť.