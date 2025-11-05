Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Tragická nehoda v Kentucky: Lietadlo UPS sa zrútilo krátko po štarte, hlásia obete!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/@MilitaryNewsEN)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - V blízkosti medzinárodného letiska v meste Louisville v americkom štáte Kentucky sa v utorok zrútilo lietadlo spoločnosti UPS. V dôsledku havárie vypukol na mieste obrovský požiar. Guvernér Kentucky Andy Beshear uviedol, že incident si vyžiadal najmenej tri obete, no tento počet môže podľa neho ešte narásť, informuje agentúra AP.

„V súčasnosti máme informácie o najmenej troch obetiach. Myslím si, že tento počet sa ešte zvýši. Máme najmenej 11 zranených, niektorí z nich sú vo veľmi vážnom stave a sú hospitalizovaní v miestnych nemocniciach. Rovnako sa domnievam, že tento počet sa ešte zvýši,“ potvrdil Beshear na tlačovej konferencii, cituje agentúra AFP.

Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že lietadlo havarovalo chvíľu po vzlietnutí okolo 17.15 h miestneho času (23.15 SEČ). Smerovalo do Honolulu. Fotografie z miesta nehody ukazovali čierny dym stúpajúci k oblohe. Podľa videí lietadlo po zrútení explodovalo. Polícia požiadala ľudí, aby sa miestu vyhýbali.

Na palube lietadla sa nachádzali traja ľudia, no agentúry zatiaľ nepotvrdili, či ide o obete. „Žiadame všetkých obyvateľov Kentucky, aby sa modlili za tých, ktorých táto tragédia postihla,“ povedal Beshear pre AP. Podľa agentúry havarovalo lietadlo McDonnell Douglas MD-11, ktoré bolo vyrobené v roku 1991. Upozornenie: Správa bola rozšírená o 2. odsek a aktualizovaná v 1., 4. a 5. odseku.

Viac o téme: LietadloNehodaKentuckyUPS
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poplach nad Baltským morom:
Poplach nad Baltským morom: Poľské stíhačky sprevádzali ruské prieskumné lietadlo
Zahraničné
V Keni havarovalo dopravné
Tragédia v Keni! Lietadlo smerujúce do rezervácie Maasai Mara sa zrútilo: Hlásia 11 mŕtvych
Zahraničné
Nemecké ministerstvo obrany plánuje
Nemecké ministerstvo obrany plánuje ďalšiu objednávku 15 stíhacích lietadiel F-35 od americkej zbrojárskej spoločnosti
Zahraničné
FOTO Tragédia v Hongkongu: Lietadlo
Tragédia v Hongkongu: Lietadlo z Dubaja skončilo v mori! Dvaja mŕtvi a štyria zranení
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Prominenti
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Ivana Gáborík o SŤAHOVANÍ a živote v USA: Takto to vidím ja! Trpké slová
Prominenti
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?
Prominenti

Domáce správy

predseda vlády SR Robert
Vláda sa bude zaoberať zákonom o cestnej premávke či vlaňajším deficitom
Domáce
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
FOTO Záver roka s výraznou
Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!
Domáce
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
V Tribečskom múzeu v Topoľčanoch začala vesmírna expedícia pre deti – čakajú ich tvorivé úlohy
Nitra

Zahraničné

FOTO Filipíny zdevastoval tajfún Kalmaegi:
Filipíny zdevastoval tajfún Kalmaegi: Vyžiadal si už najmenej 66 obetí
Zahraničné
FOTO Novozvolená demokratická guvernérka štátu
Demokrati v USA oslavujú: Uspeli vo voľbách starostov aj guvernérov
Zahraničné
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok kvôli vplyvu na duševné zdravie detí
Zahraničné
FOTO Desivý požiar: Domov dôchodcov
Desivý požiar: Domov dôchodcov zachvátili plamene! Hlásia desiatky obetí a zranených
Zahraničné

Prominenti

Sisa Lelkes Sklovská
Sklovská prezradila detaily OSLAVY a krúti hlavou: Možno som stará škola, ale toto neuznávam!
Domáci prominenti
AI módna polícia: UTOPENÁ
AI módna polícia: UTOPENÁ hviezda Sľubu, čisté umelecké dielo a... Pozor na TOTO!
Domáci prominenti
Ohurovala krásou, získala dvoch
Ohurovala krásou, získala dvoch Oscarov, ale žilo sa s ňou ťažko: Extrémna náladovosť, psychické problémy
Osobnosti
Duch Ivety Bartošovej (†48)
Duch Ivety Bartošovej (†48) prehovoril cez známeho hudobníka: MRAZIVÉ slová
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prelomový objav či fikcia?
Prelomový objav či fikcia? Pyramída, ktorá prežila dobu ľadovú: Ak sa objav potvrdí, prepíšu sa učebnice dejepisu!
Zaujímavosti
Ticho vo vesmíre prerušila
Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!
Zaujímavosti
Keď príde mŕtvica, máte
Keď príde mŕtvica, máte hodinu: Rozpoznáte jej príznaky?
vysetrenie.sk
Vianoce v septembri?
V septembri stromčeky, v októbri darčeky: Charlotte zmenila pravidlá Vianoc! Niektorí ju hejtujú, iní obdivujú
Zaujímavosti

Dobré správy

Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce

Ekonomika

Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Slovensko.sk zneužili podvodníci: Pozrite sa, ako vyzerá falošná správa - je veľmi presvedčivá!
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Štát posiela poškodeným na východe tisícky eur: Pozrite si, kde a koľko dostanú! (foto)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Takto by mali rásť dôchodky v ďalších rokoch: Vypočítajte si ich zvýšenie! (kalkulačka)
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!
Dovolenka v Bulharsku sa môže predražiť: Šéfka ECB pripúšťa, že euro môže zrýchliť rast cien!

Šport

Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Dramatický šláger na Anfielde: Ťahák Liverpoolu s Realom Madrid rozhodol jediný gól
Liga majstrov
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Rozladený český spoluhráč Slafkovského: Sústredí sa na NHL, bojuje v Montreale a teraz toto!
Reprezentácia
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Slavia schytala lekciu od Arsenalu, Neapol s Lobotkom si vylámal zuby na obrane súpera
Liga majstrov
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Díaz ústrednou postavou bitky v Parku princov: PSG ani v presile nezastavil stopercentný Bayern
Liga majstrov

Auto-moto

TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
NDS radí: čo robiť pri poruche auta na diaľnici
Doprava
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava

Kariéra a motivácia

Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Komplexná pomoc pre osamelých rodičov: Prelomový projekt spája odborníkov a životnú skúsenosť
Domáce
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Práca, v ktorej ťa podržia: Vyber si z pracovných ponúk, kde nejde len o výplatu, ale aj o ľudský prístup
Zaujímavé pracovné ponuky
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Oblečte si do práce obľúbené pyžamo a pomôžte rodinám zostať spolu
Mediálne spolupráce
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
Pracovný horoskop na november: Kto zažiari a kto si musí dávať pozor na chyby?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Overený recept na krehké linecké koláčiky. Vďaka tomuto triku získajú neodolateľnú chuť.
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Najlepší recept na vianočné košíčky z Ľadových gaštanov
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Ako dlho variť karfiol pred vyprážaním: Trik, s ktorým sa nerozvarí
Rady a tipy
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Domáca chilli omáčka, ktorá perfektne dochutí vaše jedlo
Ovocné kompóty a zaváraniny

Technológie

Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Rusko zdvihlo do pozoru celý svet. Na vodu spustilo ponorku Khabarovsk, ktorá je vybavená jadrovými dronmi s bezkonkurenčným dosahom
Armádne technológie
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Nová funkcia od Google môže konečne spraviť Always-on displej skutočne užitočným. Budeš ju chcieť hneď vyskúšať
Android
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Populárna AI platforma obmedzí teenagerom prístup k chatbotu. Dôvodom sú tragické udalosti, ku ktorým prispela umelá inteligencia
Umelá inteligencia
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Fyzik vysvetlil, prečo sme ešte neobjavili mimozemský život. Toto možno celé desaťročia robíme zle
Veda a výskum

Bývanie

Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia

Pre kutilov

Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Táto jeseň si priam pýta „jablká na lyžičke“! Pripravte si tradičné pyré a hrejivé jablkové kúsky v karameli
Recepty
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Chudnutie a diéty
10-minútový ranný rituál naštartuje metabolizmus aj náladu: Táto kombinácia zmení vaše nastavenie aj telo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Záver roka s výraznou
Domáce
Záver roka s výraznou zmenou: Slováci dostanú na stravu opäť viac, TOTO sú dôležité sumy!
Tragická nehoda v Kentucky:
Zahraničné
Tragická nehoda v Kentucky: Lietadlo UPS sa zrútilo krátko po štarte, hlásia obete!
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko podľa Putina nikoho neohrozuje: Jadrový potenciál rozvíja ako iné štáty
Trump vyslovil desivú hrozbu:
Zahraničné
Trump vyslovil desivú hrozbu: Našimi jadrovými zbraňami dokážeme 150-krát zničiť svet

Ďalšie zo Zoznamu