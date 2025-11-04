Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

Brazílsky prezident vyzval na prešetrenie minulotýždňového masakru v Riu de Janeiro

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. (Zdroj: TASR/AP/Achmad Ibrahim)
TASR

BELÉM - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v utorok vyzval na prešetrenie minulotýždňovej protidrogovej razie v dvoch favelách v Riu de Janeiro. Akciu, pri ktorej zahynulo najmenej 121 ľudí, označil za „masaker“, píše agentúra AFP.

„Došlo k masakru a myslím si, že je dôležité overiť podmienky, za akých k nemu došlo,“ povedal Lula novinárom v brazílskom Beléme.

Obrovská razia proti Comando Vermelho

Cieľom operácie Contenção (Potlačenie) bolo zatknúť členov zločineckej organizácie Comando Vermelho, uviedli tamojšie úrady. Do policajnej razie v dvoch favelách Penha a Alemão sa zapojilo približne 2500 policajtov, dva vrtuľníky, 32 obrnených vozidiel a 12 demolačných strojov na ničenie barikád v úzkych uličkách. Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro označil operáciu za najväčšiu v histórii krajiny.

Prezidentská administratíva v Brazílii opakovane čelí kritike, že je príliš zhovievavá voči kriminalite. Lula preto v piatok prostredníctvom sociálnej siete X vyhlásil, že predložil parlamentu návrh zákona, podľa ktorého by členovia gangov dostali minimálny väzenský trest 30 rokov.

