Sobota1. november 2025, meniny má Denis, Denisa, zajtra

USA nevysielajú na klimatickú konferenciu COP30 vysokých predstaviteľov

Oficiálne sídlo prezidenta USA.
Oficiálne sídlo prezidenta USA. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON – Spojené štáty nevyšlú svojich vysokých predstaviteľov na konferenciu OSN o zmene klímy (COP30), ktorá sa bude konať tento mesiac v Brazílii. Uviedol to v sobotu predstaviteľ Bieleho domu, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP.

Trumpa na summite COP30 neočakávajú

Trumpa, ktorý po návrate do funkcie prezidenta rozhodol o druhom odstúpení USA od parížskej klimatickej dohody a ktorý podporuje fosílne palivá, na summite v meste Belém neočakávali. Teraz sa však zdá, že tam nepošle ani delegátov na vyššej úrovni.

„USA neposielajú na COP30 žiadnych vysokopostavených zástupcov,“ povedal predstaviteľ Bieleho domu pod podmienkou anonymity. „Prezident priamo komunikuje s lídrami po celom svete o otázkach energetiky, čo môžete vidieť na historických obchodných dohodách a mierových dohodách, ktoré sa všetky výrazne zameriavajú na energetické partnerstvá.“

Každoročná konferencia OSN o zmene klímy sa tentoraz uskutoční 10. až 21. novembra v meste Belém na severe Brazílie. Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity prebehne summit najvyšších predstaviteľov krajín separátne už predtým, 6. a 7. novembra.

Účasť potvrdilo menej ako 60 lídrov

Účasť na vrcholnom stretnutí zatiaľ potvrdilo menej ako 60 svetových lídrov, uviedla v piatok Brazília. Na samotnú konferenciu COP30 sa akreditovalo 170 delegácií a hoci Trumpova vláda podujatie zjavne prehliada, k rozhovorom sa pridá viac ako 100 štátnych a miestnych predstaviteľov z USA vrátane guvernérov a starostov.

Viac o téme: USABrazíliaOSNBiely domCOP30
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová
Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová
Prominenti
Hrad Lednica na skalnom brale
Hrad Lednica na skalnom brale
Cestovanie
Zúfalá mama nezvestného Paľa Rýpala: Čakala som naňho každý deň... chcela som zomrieť
Zúfalá mama nezvestného Paľa Rýpala: Čakala som naňho každý deň... chcela som zomrieť
Prominenti

Domáce správy

MIMORIADNE Žilina v pohotovosti:
MIMORIADNE Žilina v pohotovosti: V bare sa metanolom otrávil študent a skolaboval! Prípad vyšetruje polícia
Domáce
Ilustračné foto
Pozor na veterné počasie na horách: Ohrozené sú TIETO oblasti
Domáce
FOTO Policajti dohliadajú na dopravu
Dopravná situácia v Bratislavskom kraji je počas Dušičiek pokojná
Domáce
V Rooseveltovej nemocnici rozbehli robotickú chirurgiu v krčnom lekárstve
V Rooseveltovej nemocnici rozbehli robotickú chirurgiu v krčnom lekárstve
Banská Bystrica

Zahraničné

Vladimir Putin sa prihovoril
Šokujúce priznanie Putina: Prihovoril sa mladému vojakovi! Vojnu máme v génoch
Zahraničné
Oficiálne sídlo prezidenta USA.
USA nevysielajú na klimatickú konferenciu COP30 vysokých predstaviteľov
Zahraničné
Sobotňajšia streľba na gréckom
Tragická streľba na Kréte: Dve obete a desať zranených, súvislosť s rodinnou pomstou
Zahraničné
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Hrozivé vyhlásenie Lukašenka: Doviezli sme z Ruska jadrové zbrane! Sú najmodernejšie
Zahraničné

Prominenti

Karin Haydu a Ondrej
Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová
Domáci prominenti
Smutná správa zo šoubiznisu:
Smutná správa zo šoubiznisu: Známy herec (†72) prehral boj s rakovinou!
Zahraniční prominenti
Rodina Paľa Rýpala v
Zúfalá mama nezvestného Paľa Rýpala: Čakala som naňho každý deň... chcela som zomrieť
Domáci prominenti
Najkrajšia Slovenka žiari šťastím:
Najkrajšia Slovenka žiari šťastím: Je z nej MAMA... Odhalila meno aj pohlavie dieťatka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Poplatok za tortu ju
Na narodeninovú oslavu do reštaurácie si priniesla vlastnú tortu: Netušila, že ju bude stáť viac než celá večera!
Zaujímavosti
Hrad Loarre bol domovom
Hrad Loarre bol domovom najväčšieho zradcu. Jeho duch tam straší dodnes
dromedar.sk
Zbavte sa plesní raz
Plesne v kútoch? Takto JEDNODUCHO ich odstránite bez chémie: Stačí ocot a ešte niečo, čo máte v kuchyni!
Zaujímavosti
Z oceánu prichádza desivé
Z oceánu prichádza VAROVANIE: Delfíny s poškodeným mozgom sú len začiatok! Ohrození môžu byť aj ľudia, hrozí KATASTROFA?
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!

Šport

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 13. kola Niké ligy
FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z 13. kola Niké ligy
Niké liga
San Maríno nám nič nedalo zadarmo: Mladí Slováci oslavujú postup už po dvoch zápasoch
San Maríno nám nič nedalo zadarmo: Mladí Slováci oslavujú postup už po dvoch zápasoch
Reprezentácia
Z Ligy majstrov na absolútne dno: Minuloročný súper Slovana prežíva hotové peklo
Z Ligy majstrov na absolútne dno: Minuloročný súper Slovana prežíva hotové peklo
La Liga
FC Tatran Prešov – MŠK Žilina: Online prenos z 13. kola Niké ligy
FC Tatran Prešov – MŠK Žilina: Online prenos z 13. kola Niké ligy
Niké liga

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Microstress: malé stresory, ktoré neviditeľne ničia vašu energiu v práci
Pracovné prostredie
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Prostredie práce
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Domáce
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Výber receptov

Technológie

Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Tieto horory z Netflixu by si po zotmení radšej nemal pozerať sám. Nezaspíš a budeš sa báť ešte ráno
Filmy a seriály
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Už to nebude len na ženách, hlásia vedci. Muži by mohli čoskoro prebrať zodpovednosť za antikoncepciu
Veda a výskum
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Hackeri z Číny spustili novú špionážnu kampaň v Európe. Zneužívajú zraniteľnosť Windowsu, cez ktorú môžu napadnúť aj tvoj počítač
Bezpečnosť
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Bezpečnosť

Bývanie

Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať

Pre kutilov

7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Halloweenska párty sa skončila fiaskom: Keď som sa ráno zobudila po boku tohto muža, zistila som, že je niekto iný ako som chcela
Partnerské vzťahy
Halloweenska párty sa skončila fiaskom: Keď som sa ráno zobudila po boku tohto muža, zistila som, že je niekto iný ako som chcela
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Žilina v pohotovosti:
Domáce
MIMORIADNE Žilina v pohotovosti: V bare sa metanolom otrávil študent a skolaboval! Prípad vyšetruje polícia
Vladimir Putin sa prihovoril
Zahraničné
Šokujúce priznanie Putina: Prihovoril sa mladému vojakovi! Vojnu máme v génoch
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko
Zahraničné
Hrozivé vyhlásenie Lukašenka: Doviezli sme z Ruska jadrové zbrane! Sú najmodernejšie
Ilustračné foto
Domáce
Je NAJVYŠŠÍ čas na prezutie pneumatík: Pozrite sa, ktoré prepadli v testoch

Ďalšie zo Zoznamu