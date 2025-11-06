Štvrtok6. november 2025, meniny má Renáta, zajtra René

SaS chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže: Chce zaviesť nový trest prevýchovy, návrhy predloží do parlamentu

Mária Kolíková
Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS predloží do Národnej rady (NR) SR návrhy, ktorými chce riešiť vzrastajúcu kriminalitu a drobné krádeže. Navrhuje návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Zároveň chce zaviesť nový trest prevýchovy. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Stalo sa to, na čo sme upozorňovali vládnu koalíciu, že ak presadia hanebnú novelu trestných kódexov, tak sa tu otvoria nielenže brány väzníc, ale otvorí sa kriminalite celé Slovensko. My vo veľkom vidíme, ako sa tu kradne, okráda štát, ale to, čo ľudia naozaj zažívajú dennodenne, je, že sa necítia bezpečne, ani keď idú do obchodu či do parku. (...) Musíme okamžite zatiahnuť ručnú brzdu. Prichádzame preto s návrhom, ktorý nehovoríme, že je úplne ideálny, ale je teraz úplne kľúčové, aby sme zatiahli ručnú brzdu a vyslali pre celé Slovensko signál, že kradnúť sa neoplatí,“ skonštatovala poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS).

archívne video

Boris Susko po stretnutí s predstaviteľmi ÚMS (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Poslanci za SaS preto navrhli návrat k tzv. horalkovému paragrafu, ktorý postihoval opakované drobné krádeže. Chcú zároveň presadiť nový trest prevýchovy za mrežami. Ozrejmili, že pri takomto type trestu by človek pri druhej krádeži išiel na niekoľko hodín za múry väznice a absolvoval tam výcvik. Mienia, že na páchateľov by to mohlo pôsobiť výchovne a odstrašiť ich to od ďalšieho páchania trestnej činnosti. „Kým však na to budú pripravené väznice, treba sa vrátiť k horalkovému trestnému činu,“ podotkla Kolíková. SaS vyzvala vládu a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby sa k návrhom postavili zodpovedne a v skrátenom legislatívnom konaní prijali predstavené opatrenia.

Opozícia opakovane hovorila o zvýšení kriminality. Viackrát vyzvala ministra Suska na predstavenie návrhu riešenia. K téme sa vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Kritizoval zrušenie tzv. horalkového paragrafu. Označil ho za najzásadnejšiu chybu z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží. Minister Susko avizoval, že jeho rezort je pripravený o téme drobnej kriminality vecne diskutovať, vrátane možných úprav v trestaní recidivistov. Neplánuje však úplný návrat k tzv. horalkovému paragrafu. Chce spravodlivé a efektívne riešenie. Zároveň odmietol kritiku opozície. Hovoril o šírení neprávd. Aj rezort vnútra deklaroval, že sa venuje problému tzv. drobných krádeží a prijíma opatrenia.

Viac o téme: ZlodejTrestKriminalitaSaSMária KolíkováKrádežPrevýchova
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia zadržala Poliaka, na
Polícia zadržala Poliaka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz
Domáce
Británia zakáže online pornografiu
Británia zakáže online pornografiu zobrazujúcu škrtenie, píšu britské médiá
Zahraničné
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok
Francúzsko začalo vyšetrovať TikTok kvôli vplyvu na duševné zdravie detí
Zahraničné
Brazílsky prezident Luiz Inácio
Brazílsky prezident vyzval na prešetrenie minulotýždňového masakru v Riu de Janeiro
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Ódor v Európskom parlamente o význame 28. právneho režimu pre inovatívne podniky Európskej únie
Správy
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Hráčky pred odletom na miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej
Tenis
Lipták musel urobiť zmeny, do Cordoby Kužmová, Vargová i Okáľová
Lipták musel urobiť zmeny, do Cordoby Kužmová, Vargová i Okáľová
Šport

Domáce správy

minister životného prostredia Tomáš
Program Obnov dom pokračuje aj budúci rok: Doteraz pomohol tisícom domácností
Domáce
EXKLUZÍVNE IDENTITA ženy z vraždy
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
Domáce
Tri zrážky áut s chodcami v Prešovskom kraji za jediný deň: Polícia obvinila dvoch vodičov
Tri zrážky áut s chodcami v Prešovskom kraji za jediný deň: Polícia obvinila dvoch vodičov
Kežmarok

Zahraničné

Fialova vláda podáva demisiu:
Fialova vláda podáva demisiu: Premiér ju odovzdá prezidentovi Pavlovi
Zahraničné
Na sociálnych sieťach rastie
Na sociálnych sieťach rastie nostalgia po diktátorovi Francovi: Odborníci varujú pred zavádzaním
Zahraničné
Izrael sprísňuje režim na
Izrael sprísňuje režim na hranici s Egyptom: Dôvodom je pašovanie zbraní dronmi
Zahraničné
Analýza DNA potvrdila: Telá
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov
Zahraničné

Prominenti

Candice Swanepoel
Krásna modelka vie, ako potešiť fanúšikov: Na najnovších záberoch predviedla dokonalú figúru v plavkách!
Zahraniční prominenti
FOTO Fotohádanka
FOTOHÁDANKA Spoznávate týchto mladíkov? Dnes patria medzi NAJVÄČŠIE hviezdy slovenského herectva!
Domáci prominenti
Chris Martin
Špekulácie silnejú: Frontman (48) skupiny Coldplay má randiť so slávnou herečkou (29)!
Zahraniční prominenti
Ilustračné foto
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka (†81), výnimočný vzťah mala s týmto mužom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Jericho - najstaršie obývané
Jericho - najstaršie obývané a najnižšie položené mesto sveta
dromedar.sk
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Zaujímavosti
Zobúdzate sa vyčerpaní každý
Zobúdzate sa vyčerpaní každý deň? Lekári varujú: Vaše telo sa vás možno snaží VAROVAŤ pred niečím, čoho sa bojí každý!
Zaujímavosti
veľryba grónska
Tajomstvo nesmrteľnosti odhalené? Vedci veria, že odpoveď sa skrýva v ľadových vodách Arktídy! Dve storočia bez choroby
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Čína vracia úder Muskovi: Xpeng predstavil robotaxíky a humanoidov, ktorí majú zmeniť svet! (foto)
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!
Zmena vo vyplácaní dôchodkov: Sociálna poisťovňa mení termíny kvôli zrušeniu voľna 17. novembra!
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky
Investičná platforma XTB láme rekordy: Počet klientov prekročil 2 milióny, pribudnú novinky

Šport

Rakúsko – Slovensko: Online prenos z prvého zápasu Nemeckého pohára 2025
Rakúsko – Slovensko: Online prenos z prvého zápasu Nemeckého pohára 2025
Reprezentácia
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Na tenkom ľade hodnotí všetky mužstvá: Lige kraľujú tri tímy, marazmus Trenčína a Popradu
Tipsport liga
V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
V Piešťanoch gólové hody súpera: Nevydarený vstup Slovenska do generálky na MS
Reprezentácia
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
VIDEO Po skorom striedaní vzplanuli vášne: Trénera a hviezdu Atalanty museli oddeliť až hráči
Liga majstrov

Auto-moto

NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
TEST: SEAT Leon FR – Kam sa dostali hothatche za 30 rokov?
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
Tento november zmení váš pracovný život! Zistite, čo vás čaká podľa vášho znamenia
O práci s humorom

Varenie a recepty

Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Najlepšia bielková poleva na medovníky a perníčky
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Aký typ zemiakov na lokše? Rozdiel spoznáte hneď po prvom súste
Rady a tipy

Technológie

Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Sme pripravení na robotických opatrovateľov? Výsledky prieskumu ukazujú na jedno veľké ALE
Technológie
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Google Asistent končí po tom, ako nás roky sprevádzal: Už čoskoro budeš mať na výber len Gemini, hovorí Google
Android
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Vedci vytvorili najčiernejší materiál na svete. Dokáže pohltiť 99,5 % svetla a môže zmeniť výrobu energie
Technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Polícia práve rozbila jednu z najväčších sietí na kryptopodvody: Hackeri ukradli dokopy viac ako 600-miliónov eur
Bezpečnosť

Bývanie

Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Od projektu prešli 4 roky, no oplatilo sa. Miesto obce si vybrali les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver

Pre kutilov

Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Nudná zeleň nehrozí! Zoznámte sa s originálnymi a neopozeranými izbovými rastlinami
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najsexi muži sveta naprieč rokmi: Čo na adresu svojho titulu prezradili John Krasinski, Brad Pitt, Patrick Dempsey, Chris Hemsworth či ďalší?
Zahraničné celebrity
Najsexi muži sveta naprieč rokmi: Čo na adresu svojho titulu prezradili John Krasinski, Brad Pitt, Patrick Dempsey, Chris Hemsworth či ďalší?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
IDENTITA ženy z vraždy
Domáce
IDENTITA ženy z vraždy v Sečovciach odhalená! Osudné RANDE Veroniky (†28) zo Senice s Patrikom (16)
Analýza DNA potvrdila: Telá
Zahraničné
Analýza DNA potvrdila: Telá z auta na dne lipenskej priehrady patria dvom Rakúšanom nezvestným 10 rokov
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke:
Domáce
ŠKANDÁL v bratislavskej škôlke: Dievčatkám žmolil uši, hladil ich nahé! Užiť svoje s riaditeľom si mali aj učiteľky
Smer-SD reaguje na rozhodnutie
Domáce
Smer-SD reaguje na rozhodnutie KDH: Odkaz plný výsmechu! TOTO si myslia o spolupráci s progresívcami

Ďalšie zo Zoznamu