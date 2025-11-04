Ďalší šok! Jedna z najväčších cestovných kancelárií KONČÍ: Ruší zájazdy, jej služby využívajú aj Slováci

BRATISLAVA - Jedna z najväčších cestovných kancelárií v Česku končí. Spoločnosť Travel Family, ktorá prevádzkuje cestovné kancelárie Vítkovice Tours a Viamare, oznámila ukončenie činnosti v oblasti klientskeho cestovného ruchu. Všetky zájazdy potvrdené do konca roku 2025 majú podľa plánu, zájazdy od januára 2026 sú stornované a klientom majú byť vrátené zálohy.
Spoločnosť Travel Family, pod ktorú patria cestovné kancelárie Vítkovice Tours alebo Viamare, informovala o ukončení činnosti. Spoločnosť na webe informovala, že už nebude naďalej aktívne pôsobiť v oblasti klientskeho cestovného ruchu s výnimkou dokončenia zájazdov naplánovaných do konca roku 2025. Ide podľa nej o manažérske rozhodnutia súvisiace s vývojom trhu a podnikateľskými prioritami firmy.
"Všetky zájazdy naplánované a potvrdené do 31. 12. 2025 prebehnú v plnom rozsahu podľa
pôvodných podmienok. Travel Family má k dispozícii všetky náležitosti a prostriedky, aby svoje záväzky splnila," hovorí Martina Blahová, generálna riaditeľka Travel Family.
"Naopak zájazdy s dátumom odchodu po tomto dátume už neponúkame. Zájazdy, ktoré boli objednané na obdobia od 1. januára 2026 sú stornované a klientom budú vrátené všetky zálohy", upresnila generálna riaditeľka Travel Family. Deklaruje, že budú riadne vysporiadané tiež všetky vzťahy a záväzky s obchodnými partnermi. Všetkým klientom a partnerom Travel Family ďakuje za všetku spoluprácu a za využívanie jej služieb.
Spoločnosť hovorí o vývoji na trhu, má zmeniť činnosť
Cestovka sa orientovala najmä na zájazdy do Chorvátska, Grécka, Turecka a Talianska. "Ponúkala hlavne zájazdy s vlastnou dopravou do Chorvátska a potom letecky do Stredomoria. Tam je konkurencia absolútne najsilnejšia," upozornil pre Seznam Zprávy podpredseda českej Asociácie cestovných kancelárií Jan Papež.
Podľa oficiálneho oznámenia dôjde k zmene činnosti spoločnosti. O akú konkrétnu pôjde, spoločnosť neuviedla. Dôvodom konca cestovných kancelárii spoločnosti má byť okrem iného vývoj na trhu, približuje český portál s tým, že zamestnancom mali podľa spoločnosti koniec oznámiť včas. Materskou firmou Travel Family je investičná skupina TNI Group podnikateľa Tomáša Nováka.
Stovky poškodených, trestné oznámenia a astronomické škody: Čo je nové v kauze HappyTravel? Poisťovňa prehovorila
Portál si všíma, že Travel Family pritom na konci augusta hlásila napríklad rastúci dopyt po tzv. first minute zájazdoch na leto 2026. Vo februári zas spoločnosť potvrdzovala zvyšujúci sa záujem o dovolenke v Chorvátsku. Oproti minulému roku zaznamenali 10-percentný nárast dopytu. "Aktuálne už objem tržieb z predaja zájazdov do Chorvátska presahuje 50 % celkového obratu v minulom roku," uviedla spoločnosť v tlačovej správe vo februári.
V piatok (31. 11.), kedy Travel Family oznámila koniec, končilo poistenie proti úpadku, ktoré už firma nepredĺžila. "Túto informáciu už nejaký čas poznáme. Skupina Travel Family je naším dlhoročným členom, na ktorého sme nezaznamenávali žiadne sťažnosti od klientov. Naopak, spolupráca s asociáciou prebiehala na veľmi dobrej úrovni," povedala Novinkám Kateřina Chaloupková, výkonná riaditeľka Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr. "Ukončenie činnosti je legitímny postup. Oproti vyhláseniu úpadku s plnením poisťovne sa jedná o rozumný proces. Po skončení platnosti poistky nie je spoločnosť oprávnená uzatvárať zmluvy na zájazd, môže ale realizovať tie predané v čase platnosti poistenia," dodala Chaloupková.
Spoločnosť ponúkala zájazdy aj na Slovensku. Na slovenskú webovú stránku Travel Family sa síce ešte stále dostaneme, no žiadne zájazdy už jej vyhľadávač nenájde. Na Slovensku pritom už tento rok náhle skončila cestovná kancelária Happy Travel, po ktorej ostalo množstvo poškodených klientov cestovky - skončili bez dovolenky aj bez peňazí. Čiastočné vykrytie nákladov má riešiť poisťovňa. Náhlemu koncu slovenskej cestovky sa venuje aj polícia.