Útok na cestovnú kanceláriu: Hackeri získali prihlasovacie údaje klientov

VARŠAVA - Po hackerskom útoku na spoločnosť Nová Itaka unikli prihlasovacie údaje klientov najväčšej poľskej cestovnej kancelárie Itaka. S odvolaním sa na ministra digitalizácie a podpredsedu poľskej vlády Krzysztofa Gawkowského to dnes uviedla agentúra PAP. Itaka je od roku 2016 vlastníkom českej cestovnej kancelárie Čedok.
Gawkowski na sieti X napísal, že špecialisti z Výskumnej a akademickej počítačovej siete (NASK) sú v kontakte s firmou a že príslušné služby začali pracovať na identifikácii páchateľov. Dodal, že klienti si čoskoro budú môcť na internetovej stránke bezpečneedane.gov.pl overiť, či sa ich únik dát rovnako týka.
Minister radí: Zmeňte heslá a zapnite overovanie
Minister odporučil všetkým, ktorých dáta mohli byť odcudzené, aby si zmenili heslá na všetkých webových stránkach, kde bolo použité rovnaké heslo. Majú tiež umožniť dvojfaktorové overovanie, keď sa prihlasujú, používať správcu hesiel a sledovať svoje účty a e-mailové schránky.
Spoločnosť Itaka potvrdila, že na únik prihlasovacích údajov prišla 30. októbra a že ovplyvnených je najmenej 10 000 užívateľov. "Oprávnená osoba/skupina osôb získala prístup k niektorým osobným údajom používateľov s účtami v zákazníckej zóne (ako je krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo)," napísala cestovná kancelária v oznámení uverejnenom na svojej internetovej stránke.
Hackeri sa k citlivým údajom nedostali
Itaka uviedla, že k údajom o rezerváciách ciest, ktoré zahŕňajú finančné informácie, údaje o cestovateľoch či heslá k užívateľským účtom, sa hackeri nedostali. "Tieto údaje sú zabezpečené," dodala Itaka.