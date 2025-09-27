Stovky poškodených, trestné oznámenia a astronomické škody: Čo je nové v kauze HappyTravel? Poisťovňa prehovorila

BRATISLAVA/NITRA - Od ohlásenia úpadku známej cestovnej kancelárie ubehli už týždne a doteraz sa mnohí bývalí klienti nedočkali ani vytúženej dovolenky, ani peňazí, ktoré do zájazdov vložili. Doteraz polícia zaevidovala takmer 500 tresntých oznámení, pričom toto číslo nemusí byť konečné. Čo však hovorí poisťovňa, kde bola kancelária poistená proti úpadku, a čo radí dovolenkárom, ktorí aktuálne zháňajú dovolenky na budúci rok?
Bol začiatok leta, letných prázdnin, keď sa väčšina Slovákov chystala na dovolenky, balila kufre, bola v očakávaní, keď zrazu prišla tvrdá rana. 1. júla totiž oznámila cestovná kancelária HappyTravel úpadok, čo narušilo plány ako dovolenkárom, ktorí už boli v zajednaných destináciách, ako aj tým, ktorí sa už z dovolenky vracali, no najmä tým, ktorí za dovolenku zaplatili a nakoniec nikam nešli. Úpadok vyhlásili z dôvodu, že už naďalej nedokázali uhrádzať a plniť svoje záväzky obchodným partnerom a svojim klientom.
Jej majiteľ Roman Berkes, ktorý bol prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zároveň s okamžitou platnosťou odstúpil z vedenia asociácie. Znechutení bývalí klienti cestovnej kancelárie preto podali trestné oznámenia, ktorých polícia eviduje už viac ako 480. Tie boli všetky doručené na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, kam cestovná kancelária spadala. Počet poškodených klientov neustále stúpa, preto zatiaľ nie je možné ustáliť celkovú výšku spôsobenej škody. Poškodení klienti, ktorí doposiaľ nepodali trestné oznámenie, tak môžu naďalej urobiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.
Počet poškodených naďalej stúpa
Cestovná kancelária bola proti úpadku poistená v poisťovni Generali. Na poisťovňu sa od prvého dňa obracaj stovky poškodených. Zaujímalo nás preto, aká je aktuálna situácia s vyplácaním peňazí poškodeným klientom, koľko o úhradu škody doteraz požiadalo a aká je celková suma. "V prípade úpadku cestovnej kancelárie HappyTravel prebieha stále nahlasovanie poistných udalostí zo strany dotknutých klientov. Preto aktuálne nie je možné povedať presné čísla ani celkovú výšku vzniknutých škôd. S vyplácaním poistných plnení môžeme začať ihneď po nahlásení všetkých poistných udalostí od poškodených," uviedla Catherine Černochová, špecialistka externej komunikácie.
Aj keď leto je už za nami a žiaci sa vrátili do lavíc, mnohí už teraz pozerajú po prvých ponukách cestovných kancelárií. Po posledných správach sú možno niektorí obozretní. Čo by teda poisťovňa odporúčala tým Slovákom, ktorí si už zajednávajú tzv. First minute dovolenky?
"First minute dovolenkárom odporúčame, aby pri kúpe letnej dovolenky venovali pozornosť najmä aj tomu, či má cestovná kancelária uzatvorené poistenie insolventnosti. Zároveň je dôležité, aby si cestujúci pred podpisom dôkladne prečítali zmluvu, skontrolovali, kde sídli cestovná kancelária a neváhali si prečítať aj recenzie od predchádzajúcich klientov," uzavrela Černochová.