MIMORIADNY ONLINE Trump stopol rakety pre Ukrajinu! Rusko spustilo útoky na Ukrajinu: Hlásia mŕtvych

KYJEV - Najmenej dvaja ľudia v nedeľu zahynuli v dôsledku ruských útokov na ukrajinské mestá v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
6:05 Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk. Informuje o tom agentúra Reuters. Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu. Jeho najnovšie vyjadrenia podľa agentúry Reuters naznačujú, že aj naďalej váha.
Najmenej dve obete po útokoch v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti
Šéf regionálnej vojenskej správy v Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Haivanenko na sociálnej sieti Telegram uviedol, že v meste Pavlohrad pri dronovom útoku zahynul 55-ročný muž a traja ďalší civilisti vrátane osemročného dievčaťa utrpeli poranenia. V dôsledku útokov bolo tiež poškodených niekoľko domov.
Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin zas informoval o úmrtí ženy pri ruskom delostreleckom útoku, pričom vážne zranenia utrpela aj ďalšia 82-ročná žena. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo v oblasti počas dňa zranených aj najmenej sedem ďalších ľudí.