MIMORIADNY ONLINE Trump stopol rakety pre Ukrajinu! Rusko spustilo útoky na Ukrajinu: Hlásia mŕtvych

Ruský samohybný raketomet „Grad“ kalibru 122 mm pálí na ukrajinské pozície na nešpecifikovanom mieste na Ukrajine.
Ruský samohybný raketomet „Grad“ kalibru 122 mm pálí na ukrajinské pozície na nešpecifikovanom mieste na Ukrajine. (Zdroj: SITA/Russian Defense Ministry Press Service via AP)
TASR, ČTK

KYJEV - Najmenej dvaja ľudia v nedeľu zahynuli v dôsledku ruských útokov na ukrajinské mestá v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:05 Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk. Informuje o tom agentúra Reuters. Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu. Jeho najnovšie vyjadrenia podľa agentúry Reuters naznačujú, že aj naďalej váha.

Najmenej dve obete po útokoch v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti

Šéf regionálnej vojenskej správy v Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Haivanenko na sociálnej sieti Telegram uviedol, že v meste Pavlohrad pri dronovom útoku zahynul 55-ročný muž a traja ďalší civilisti vrátane osemročného dievčaťa utrpeli poranenia. V dôsledku útokov bolo tiež poškodených niekoľko domov.

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin zas informoval o úmrtí ženy pri ruskom delostreleckom útoku, pričom vážne zranenia utrpela aj ďalšia 82-ročná žena. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo v oblasti počas dňa zranených aj najmenej sedem ďalších ľudí.

Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Prominenti
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Domáce správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Myslíte si, že máte
Myslíte si, že máte prehľad? Otestujte sa v našom KVÍZE o top udalostiach týždňa!
Domáce
POPLACH v slovenských internátoch:
POPLACH v slovenských internátoch: ŠTYRI budovy museli úplne EVAKUOVAŤ, niekto nahlásil BOMBU!
Domáce
VEĽKÉ ZMENY v banke: Ak nebudete platiť mobilom, mnohí prídu o účet zdarma. Karta bude iba za NOVÝ POPLATOK
VEĽKÉ ZMENY v banke: Ak nebudete platiť mobilom, mnohí prídu o účet zdarma. Karta bude iba za NOVÝ POPLATOK
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Srbská poriadková polícia oddeľuje
Napätie v Belehrade: Polícia oddeľovala odporcov a stúpencov prezidenta Vučiča počas masových protestov
Zahraničné
Silné zemetrasenie zasiahlo Afganistan:
Silné zemetrasenie zasiahlo Afganistan: Najmenej 10 mŕtvych a stovky zranených! Počet obetí rastie
Zahraničné
Ruský samohybný raketomet „Grad“
Zahraničné
FOTO Útok nožom vo vlaku
VÝPOVEDE SVEDKOV desivého útoku vo vlaku v Británii: Všade bola KRV, skryli sme sa na toaletách!
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Na
Domáci prominenti
Ráchel Karnižová
Ráchel Karnižová pod PAĽBOU KRITIKY: Po pôrode sa už stihla trikrát opiť, čo je to za matku?!
Domáci prominenti
Monica Vitti
Koniec krásnej herečky: Alzheimer a izolácia!
Osobnosti
10. výročie známej značky
Karina z Oteckov to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Niečo sa deje za
Niečo sa deje vo vesmíre! Malé teleso medzi Saturnom a Uránom prekvapilo vedcov: TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Chcete viac vášne v
Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, zrejme vám hrozí OVEĽA vážnejšia diagnóza: Ukazuje nová štúdia
vysetrenie.sk
Neuspokojil sa s rozprávkovou
Neuspokojil sa s rozprávkovou výhrou: Muž vyhral takmer 200 miliónov eur, teraz žaluje lotériu! Chce VIAC
Zaujímavosti

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Greif vo Francúzsku opäť žiaril: Čistým kontom vychytal oslabenému Lyonu cenný bod
Greif vo Francúzsku opäť žiaril: Čistým kontom vychytal oslabenému Lyonu cenný bod
Ligue 1
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Chance liga
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tipsport liga

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
Bezpečnosť
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Bezpečnosť
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Trvalo to štyri roky, no oplatilo sa. Miesto obce si rodina vybrala les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Trvalo to štyri roky, no oplatilo sa. Miesto obce si rodina vybrala les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Stream naživo

Horoskop na nový týždeň 3.11.-9.11.: Ticho pred novým začiatkom, hviezdy vedú k vnútornému dozretiu a odvahe čakať
Zábava
Horoskop na nový týždeň 3.11.-9.11.: Ticho pred novým začiatkom, hviezdy vedú k vnútornému dozretiu a odvahe čakať
Myslíte si, že máte
Domáce
Myslíte si, že máte prehľad? Otestujte sa v našom KVÍZE o top udalostiach týždňa!
Ruský samohybný raketomet „Grad“
Zahraničné
POPLACH v slovenských internátoch:
Domáce
Útok nožom vo vlaku
Zahraničné
VÝPOVEDE SVEDKOV desivého útoku vo vlaku v Británii: Všade bola KRV, skryli sme sa na toaletách!

