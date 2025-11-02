Z Pásma Gazy budú Izraelu vydané telá ďalších troch rukojemníkov, potvrdil Hamas

GAZA – Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu oznámilo, že večer miestneho času odovzdá Izraelu telá troch ďalších rukojemníkov z Pásma Gazy. Informujú o tom správy agentúr AFP a Reuters.
Ozbrojené krídlo Hamasu uviedlo, že pozostatky troch rukojemníkov odovzdajú o 20.00 h miestneho času (19.00 h). Podľa oznámenia ich našli v nedeľu pri jednom z tunelov v južnej časti Pásma Gazy. Naposledy v piatok večer Hamas vydal prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) tri neidentifikované telá. Izraelská armáda však v sobotu oznámila, že nepatria žiadnemu z 11 zosnulých rukojemníkov, ktorých má Hamas na základe dohody o prímerí ešte odovzdať.
Dohoda o zastavení bojov v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov, sprostredkovaná Spojenými štátmi, nadobudla platnosť 10. októbra. Hamas odvtedy odovzdal Izraelu 20 preživších rukojemníkov zadržiavaných v Gaze od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 a následne začal postupne vracať pozostatky mŕtvych. Dosiaľ vydal 17 tiel.
Izrael viní Hamas z porušenia dohody, pretože proces podľa neho napreduje príliš pomaly. Hnutie malo telá 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Hamas však tvrdí, že hľadanie pozostatkov pod ruinami v Pásme Gazy si vyžaduje viac času.