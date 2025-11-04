Hamas Izraelu prostredníctvom Červeného kríža odovzdal telo ďalšieho rukojemníka

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas v utorok večer prostredníctvom Červeného kríža Izraelu odovzdalo telo ďalšieho zosnulého izraelského rukojemníka. Hamas popoludní oznámil, že telo našli v štvrti Šudžajja východne od mesta Gaza a jeho identitu nezverejnil. Informuje o tom agentúra AFP a portál Times of Israel.
Rakvu s pozostatkami zosnulého od pracovníkov Červeného kríža prevzali v Pásme Gazy príslušníci izraelskej armády. Pozostatky teraz odvezú do forenzného inštitútu v Tel Avive na identifikáciu.
Hamas postupne vracia pozostatky
Z 28 tiel zosnulých rukojemníkov, ktoré sa Hamas v rámci dohody o prímerí zaviazal odovzdať Izraelu, doteraz vrátil 20. Z nich 18 bolo Izraelčanov, jeden Thajčan a jeden Nepálčan. Hamas pozostatky zosnulých vracia postupne. Tvrdí, že v zničenom Pásme Gazy má problém nájsť miesta, kde boli pochované.
Podľa zdrojov izraelskej televízie Kešet 12 izraelská vláda verí, že v spolupráci s Hamasom a ostatnými stranami sa jej podarí do Izraela vrátiť pozostatky všetkých zosnulých rukojemníkov. Izrael podľa zdrojov vie, kde sa nachádzajú telá najmenej štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov. Ich presun do Izraela však pravdepodobne istý čas potrvá.