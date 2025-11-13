Izraelská armáda oznámila, že v Rafahu zabila troch militantov: Stalo sa tak počas demolácie tunelov

JERUZALEM - Izraelské jednotky v stredu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy zabili troch členov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Stalo sa tak počas demolácie tunelov na území, ktoré je pod kontrolou Izraela. Informuje správa agentúry AFP.
Medzi Izraelom a Hamasom platí od 10. októbra prímerie vo vojne, ktorú vyvolal útok palestínskych kománd na komunity na juhu Izraela zo 7. októbra 2023. V rámci prímeria sa Izrael čiastočne stiahol z niektorých oblastí v Pásme Gazy za tzv. žltú líniu tvoriacu hranicu, za ktorú sa v rámci prvej fázy súčasného prímeria stiahli izraelské jednotky a ktorá prechádza Pásmom Gazy od severu na juh. Pod kontrolou izraelskej armády zostáva 53 percent palestínskeho územia vrátane väčšiny poľnohospodárskej pôdy, mesta Rafah, časti mesta Gaza a viacerých ďalších miest.
Izrael a Hamas sa opakovane navzájom obviňujú
Od nadobudnutia platnosti prímeria sa Izrael a Hamas opakovane navzájom obviňujú z porušenia mierovej dohody. Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze bolo od začiatku prímeria pri izraelských vojenských akciách zabitých najmenej 245 Palestínčanov. Izraelská armáda uvádza, že v rovnakom období prišla v Pásme Gazy o troch svojich vojakov. Počas prímeria sprostredkovaného Spojenými štátmi bolo doteraz prepustených všetkých 20 žijúcich izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy 7. októbra 2023. Militanti vrátili aj pozostatky 24 rukojemníkov. V palestínskej enkláve sa nachádzajú telá ešte štyroch rukojemníkov.