BEZRADNÝ Trump v Japonsku: Počas prehliadky IGNOROVAL signál od premiérky a spravil aj TOTO!

TOKIO – Oficiálne návštevy najvyšších hláv krajín v zahraničí patria medzi najsledovanejšie živé vysielania. Pokiaľ navyše ide o celosvetovo známu tvár, sledovanosť sa ešte zvýši. V prípade amerického prezidenta je evidentné, že patrí do tejto kategórie. Prešľapy, ktorých sa dopustil počas oficiálnej návštevy Japonska, sa preto stali doslova virálnymi.
Americký prezident Donald Trump odcestoval v utorok 28. októbra do Tokia na oficiálnu trojdňovú návštevu Japonska. Počas svojej krátkej prítomnosti v cudzine dal o sebe vedieť bohužiaľ aj negatívny spôsobom. Ako informuje India Today, pokiaľ sa jeho predchodca Joe Biden stal za svoje prešľapy na verejnosti terčom posmechu, rovnaký scenár postihol Trumpa počas tejto zahraničnej cesty.
Tri prešľapy a zámena krajín
Šéf Bieleho domu sa počas oficiálnej prehliadky japonskej čestnej stráže a za prítomnosti premiérky krajiny Sanae Takaichiová dopustil hneď niekoľkých faux pas, ktoré spustili vlnu posmechu na sociálnych sieťach.
Videá z prehliadky sa stali doslova virálnymi. Keď Donald Trump kráča s premiérkou Takaichiovou popri členoch čestnej stráže, v jednom okamihu zdvihne ruku ako na znak univerzálneho pozdravu v armáde. Náhle ju však spustí k telu, keď si uvedomí, že toto zrejme nie ej súčasťou predpísaného protokolu.
Chvíľu na to naznačí japonská premiérka Trumpovi, aby zastavil, ale on si to nevšimol a pokračoval ďalej. "Vyvolalo to dojem, že je stratený a zahĺbený vo vlastných myšlienkach," upozorňuje web. Premiérku to šokovalo a na moment zostala stáž na mieste doslova s otvorenými ústami. Následne pridala do kroku a snažila sa ho rýchlo dobehnúť.
V tretej situácii, kedy sa Trump zachoval zvláštne, nasledovalo znamenie od jedného strážcov, aby sa prezident USA presunul smerom k pódiu. Ani toto gesto si ale nevšimol.
FAUX PAS aj v Bielom dome
Počas oficiálnej tlačovej konferencie v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone D.C. Trump pred médiami vyhlásil, že "clá od USA zabránili potenciálnej vojne medzi jadrovými mocnosťami Indiou a Pakistanom". Indiu si ale zamenil s Iránom.