Hamas vrátil Izraelu telá: Nepatria však žiadnemu z rukojemníkov

TEL AVIV - Pozostatky troch tiel, ktoré v piatok vrátilo teroristické hnutie Hamas do Izraela, nepatria žiadnemu z mŕtvych rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Podľa agentúry AFP to dnes uviedol hovorca izraelskej armády. V Pásme Gazy tak naďalej zostáva 11 mŕtvych rukojemníkov.
Hamas čiastočné pozostatky odovzdal v piatok v noci zástupcom Červeného kríža, ktorí ich vrátili izraelskej armáde. Identitu navrátených mŕtvych preveruje národný inštitút forenznej medicíny Abú Kabir v Tel Avive. Hamas už niekoľkokrát Izraelu odovzdal telá, ktoré neskôr neboli stotožnené ako zadržiavanie mŕtvych rukojemníkov. Napríklad v noci na utorok hnutie odovzdalo čiastočné pozostatky patriace rukojemníkovi Ofirovi Carfatimu, ktorého skoro pred dvoma rokmi v Pásme Gazy exhumovala izraelská armáda.
Od 10. októbra platí prímerie
Od 10. októbra, keď vstúpilo do platnosti súčasné prímerie, vrátil Hamas a jeho spojenci pozostatky 15 izraelských rukojemníkov, jedného thajského a jedného nepálskeho rukojemníka. V Pásme Gazy sú tak doteraz zadržiavané telá 11 rukojemníkov, vrátane jedného Thajca a jedného Tanzancie. Všetci okrem jedného boli unesení či zabití pri útoku Hamasu a jeho spojencov na Izrael 7. októbra 2023. Jedno telo patrí vojakovi zabitému v jednej z predošlých vojen v roku 2014. Posledných 20 živých izraelských rukojemníkov Hamas vydal 13. októbra. Izrael doteraz v rámci dohody o prímerí vrátil telá 225 Palestínčanov. Dohoda predpokladá vrátenie tiel 15 Palestínčanov výmenou za každé jedno telo izraelského rukojemníka.