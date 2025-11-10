Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Litva uzavrela hranicu! Lukašenko pohrozil zhabaním kamiónov: Uviazli v Bielorusku

Alexandr Lukašenko
Alexandr Lukašenko (Zdroj: TASR/Belarusian Presidential Press Service via AP)
TASR

MINSK - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok pohrozil, že nechá skonfiškovať viac než 1000 litovských nákladných vozidiel, ktoré v Bielorusku uviazli po tom, čo Litva uzavrela hranicu pre opakované narušenia vzdušného priestoru pašeráckymi balónmi z Bieloruska. Informuje správa agentúry AP.

Litovská vláda koncom októbra rozhodla o uzavretí hraníc s Bieloruskom na najmenej jeden mesiac pre incidenty s balónmi. Vláda vo Vilniuse tvrdí, že ich vypúšťajú pašeráci cigariet a Minsk proti nim nezasahuje. Pre balóny niekoľkokrát uzavreli aj letisko vo Vilniuse. Lukašenko označil rozhodnutie Litvy uzavrieť hranicu za súčasť hybridnej vojny proti Bielorusku. V rámci odvetných krokov podpísal nariadenie, ktoré do konca roka 2027 zakazuje pohyb poľských a litovských nákladných vozidiel a traktorov na bieloruskom území.

Bieloruské úrady odmietajú otvoriť na hranici koridor

Bieloruské úrady odmietajú otvoriť na hranici koridor výlučne na evakuáciu uviaznutých litovských nákladných vozidiel a požadujú, aby Litva opäť otvorila hranicu. V pondelok bieloruský prezident vyhlásil, že na území jeho krajiny sa nachádza až 1200 litovských kamiónov, a varoval, že úrady ich môžu zaistiť, prípadne až skonfiškovať, ak Vilnius nezvráti svoje rozhodnutie. „Ak tak neurobia v najbližších dňoch, rozhodneme v súlade s našimi zákonmi - až po zabavenie vozidiel,“ povedal Lukašenko s tým, že kamióny boli presunuté na platené parkoviská, pretože „nemôžu len tak postávať na cestách“.

Erlandas Mikénas z Litovského národného združenia cestných dopravcov v rozhovore pre Rádio Sloboda (RFE/RL) upozornil, že kamionisti, ktorí uviazli v Bielorusku, sa cítia čoraz viac „unavení a nahnevaní“. Poukázal tiež na to, že niektoré prevážané tovary by sa mohli medzičasom skaziť.

