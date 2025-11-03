Južná Kórea vysvetľuje plán na jadrové ponorky: Ide o odpoveď na kroky Pchjongjangu

SOUL - Južná Kórea v pondelok vyhlásila, že jej snaha o získanie jadrových ponoriek nemá za cieľ podnecovať zbrojné preteky v regióne. Zároveň uviedla, že ubezpečila Spojené štáty a Čínu, že tieto ponorky sú potrebné ako reakcia na ponorkový program Severnej Kórey. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Nejde nám o to, aby sme vyvolali ďalšie preteky v zbrojení... Ale Severná Kórea oznámila (svoje vlastné) jadrové ponorky a my sa na to musíme primerane pripraviť,“ povedal novinárom šéf prezidentskej kancelárie v Soule Kang Hun-sik. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Spojené štáty poskytnú Južnej Kórei tajné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky.
Juhokórejský poradca pre národnú bezpečnosť Wi Song-lak v sobotu uviedol, že Soul taktiež požiadal Washington o pomoc, aby mohol získať palivo pre plánované jadrové ponorky. Spojené štáty s tým súhlasili. Na otázku, či to znamená, že USA dodajú palivo pre tieto jadrové ponorky, alebo či Južná Kórea môže obohacovať urán na vojenské účely, hovorca juhokórejského ministerstva obrany v pondelok odpovedal, že táto otázka si vyžaduje ďalšie rokovania medzi Washingtonom a Soulom.