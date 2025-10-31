Turecký súd odsúdil jedenástich ľudí na doživotie za tragický hotelový požiar s desiatkami obetí

ISTANBUL - Turecký súd v piatok udelil doživotné tresty odňatia slobody jedenástim osobám v súvislosti s januárovým požiarom hotela, pri ktorom zahynulo 78 ľudí. Informuje o tom správa denníka Türkiye Today a agentúry AFP.
Medzi odsúdenými sú majiteľ hotela, jeho manželka, dve dcéry a ďalších sedem ľudí, vrátane miestnych predstaviteľov. Dostali sprísnené doživotné tresty za smrť 34 detí a všetkých 11 odsúdených aj 44 samostatných trestov odňatia slobody na 24 rokov a 11 mesiacov za smrť zvyšných 44 obetí. Rozsudok bol oznámený v špeciálne pripravených priestoroch strednej školy v meste Bolu vzhľadom na rozsah prípadu a počet obetí. Polícia prijala rozsiahle bezpečnostné opatrenia vo vnútri a v okolí areálu.
Požiar vypukol 21. januára v 12-poschodovom hoteli Grand Kartal v obľúbenom lyžiarskom stredisku Kartalkaya na severe krajiny. Hotel bol v čase nešťastia plne obsadený – najmä rodinami s deťmi, keďže v Turecku v tom čase boli zimné školské prázdniny. Tragédia si vyžiadala aj 137 zranených. Vyšetrovanie zistilo, že počas nočného požiaru nefungoval požiarny alarm a niektoré plynové zariadenia nespĺňali bezpečnostné normy. „Mali sme pravidelné kontroly,“ povedal Halit Ergul, majiteľ hotela. Poprel zodpovednosť a obvinil dodávateľa plynových zariadení.