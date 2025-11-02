Rušná noc na Kysuciach: Požiar kontajnerov v Čadci poškodil dve blízko stojace osobné vozidlá

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
BRATISLAVA - Nočný požiar kontajnerov v Čadci v sobotu (1. 11.) poškodil dve blízko stojace osobné vozidlá. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, požiarom bolo zasiahnutých päť veľkokapacitných kontajnerov.
„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Čadci. Hasiči zasahovali dvomi vysokotlakovými prúdmi a pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ uviedli z HaZZ.
Následkom požiaru vznikla majiteľom osobných vozidiel súhrnná priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 4500 eur. Uchránené hodnoty presahujú 15.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.
