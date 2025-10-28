Pavel vyznamenal 48 osobností: Medzi nimi Svěráka, Geislerovú či Řehku

PRAHA - Český prezident Petr Pavel v utorok pri príležitosti Dňa vzniku samostatného československého štátu na Pražskom hrade ocenil 48 osobností. Najvyššie české štátne vyznamenanie prepožičal českému skladateľovi, dramatikovi a hercovi Zdenkovi Svěrákovi či svetoznámej česko-americkej športovkyni Martine Navrátilovej. Ocenenie si odniesla aj herečka Anna Geislerová alebo náčelník Generálneho štábu Armády ČR (GŠ AČR) Karel Řehka.
Pavel o voľbách a obrane demokracie
Pavel v úvodnom prejave hovoril okrem iného o nedávnych parlamentných voľbách. „Urobím všetko pre to, aby výsledky slobodných volieb mohli byť naplnené riadnym, pokojným a konštruktívnym spôsobom. Budem ale vždy, nielen v týchto týždňoch, upozorňovať na porušovanie základných hodnôt našej ústavy a princípov demokracie,“ zdôraznil prezident. Podotkol tiež, že ČR by mala svojim občanom zaručovať najvyššiu možnú mieru bezpečia, ktorú dnes podľa jeho slov predstavuje členstvo v NATO. „Ak niekto tvrdí, že nám nič nehrozí a nie je nutné posilňovať bezpečnosť a obranu, občiansku informovanosť, pripravenosť a odolnosť,... potom vedome klame. A ak si budeme klamať teraz, zaplatíme v budúcnosti vysokú cenu,“ zdôraznil.
Prezident udelil Rad Bieleho leva
Potom prezident rozdal vyznamenania. Najvyššie české štátne vyznamenanie, ktorým je Rad Bieleho leva, prepožičal päťkrát. Toto ocenenie má vojenskú a občiansku kategóriu, pričom každá z nich má päť tried. Jeho vojenskú kategóriu 2. triedy prepožičal in memoriam legionárovi, dôstojníkovi Československej armády a spoluzakladateľovi protinacistickej odbojovej organizácie Obrana národa Hugovi Vojtovi. Ten ako zastupujúci krajinský vojenský veliteľ v Bratislave riadil v marci 1939 akciu, počas ktorej vojaci spolu s četníkmi odzbrojili polovojenské oddiely Hlinkovej gardy a zaistili väčšinu slovenských politických činiteľov. V roku 1941 bol popravený.
Ocenenie v rovnakej kategórii, avšak 3. triedy, prezident prepožičal in memoriam dôstojníkovi československého zahraničného odboja a účastníkovi protinacistického a protikomunistického odboja Jaromírovi Nechanskému. Rad Bieleho leva občianskej triedy 2. skupiny dostal český dramatik, scenárista, herec, spisovateľ a textár Zdeněk Svěrák. Vyznamenaný bol za mimoriadne zásluhy o štát v oblasti kultúry a umenia. Okrem neho toto ocenenie, ale 3. triedy, dostala svetoznáma športovkyňa a bývalá svetová tenisová jednotka Martina Navrátilová, ktorá je podľa Pražského hradu „neúnavnou obhajkyňou slobody a rovnoprávnosti“. In memoriam ním prezident ocenil ešte dlhoročnú predsedníčku Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť Danu Drábovú.
Rad Tomáša Garrigua Masaryka český prezident prepožičal trom ľuďom. Ocenenie 2. triedy putovalo in memoriam prvému predsedovi Najvyššieho súdu ČR Otakarovi Motejlovi a rovnako in memoriam signatárke a hovorkyni Charty 77 Dane Němcovej a 3. triedy spoluzakladateľovi a dlhoročnému riaditeľovi spoločnosti Člověk v tísni Šimonovi Pánkovi.
Okrem toho Pavel udelil osem medailí za hrdinstvo a 32 za zásluhy o štát v rôznych oblastiach. Za hrdinstvo pri záchrane ľudského života vyznamenal napríklad žiaka štvrtého ročníka základnej školy Šimona Malého, ktorý zachránil život svojmu starému otcovi, keď ho vytiahol z vody po tom, ako stratil vedomie. Za hrdinstvo v boji vyznamenal prezident in memoriam Annu Malinovú, ktorá pomáhala parašutistom z operácie Anthropoid a ukrývala slovenského výsadkára Jozefa Gabčíka.
Ocenili osobnosti z kultúry, športu i armády
Medailu za zásluhy o štát v oblasti umenia dostala napríklad česká herečka Anna Geislerová, u ktorej Hrad ocenil jej „pevné občianske postoje“, či svetoznámy český dirigent Jakub Hrůša, ktorý je v súčasnosti hudobným riaditeľom Kráľovskej opery v Londýne. V oblasti kultúry bol ocenený vojnový spravodajca Českého rozhlasu na Ukrajine Martin Dorazín, v oblasti športu olympionici Martin Fuksa a Josef Dostál. Za zásluhy o štát v oblasti obrany medailu dostal náčelník GŠ AČR Karel Řehka, ktorý podľa slov Hradu v kritickom období od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu s rozhodnosťou zastáva hlavnú úlohu v zaisťovaní bezpečnosti Česka. Za dôležitú rolu po začiatku invázie medailu dostal aj vládny poradca pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar.
Hrad vyberal zo 600 návrhov
Podľa vedúceho prezidentskej kancelárie Milana Vašinu Pražský hrad tento rok vyberal približne zo 600 návrhov na vyznamenanie. Vlani to bolo takmer 550 osobností, pričom ich prezident vyznamenal 56, pred dvomi rokmi 62. Na ceremónii sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori, rektori, veľvyslanci a ďalší hostia.
Pavlov predchodca Miloš Zeman na Pražský hrad neprišiel, čo zdôvodnil rekonvalescenciou po nedávnej akútnej operácii abscesu. Na udeľovaní štátnych vyznamenaní sa nezúčastnil ani vlani a predvlani. Na Pražský hrad však prišiel bývalý prezident Václav Klaus s manželkou a tiež vdova po exprezidentovi Václavovi Havlovi Dagmar.