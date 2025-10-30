Horskí záchranári a Ozbrojené sily zintenzívnia spoluprácu pri operáciách v horách

TRENČÍN - Zástupcovia Horskej záchrannej služby (HZS), Síl pre špeciálne operácie (SŠO) Ozbrojených síl (OS) SR a Vzdušných síl OS SR podpísali v Trenčíne začiatkom týždňa novú dohodu o vzájomnej spolupráci, ktorá posúva efektívnosť záchranných akcií na vyššiu úroveň. Vo štvrtok informoval hovorca SŠO OS SR Mário Pažický.
Nová dohoda nahrádza dohodu z 27. októbra 2023 a predstavuje rozšírenie partnerstva s vojenskými špeciálmi o priamu podporu Vzdušných síl OS SR. „Verím, že táto spolupráca prehĺbi nielen naše profesionálne, ale aj priateľské väzby a vytvorí pôdu pre širšiu súčinnosť aj pre ďalšie generácie. Vykonávanie operácií v horskom prostredí podporené vzdušnými silami a bezpilotnými prostriedkami posunie náš výcvik aj reálny výkon na celkom nový level,“ poznamenal veliteľ SŠO OS SR Jaroslav Krám.
Väčší dosah pri zásahoch v ťažko dostupných oblastiach.
Riaditeľ HZS Martin Matúšek zdôraznil, že pre horských záchranárov znamená dohoda efektívnejší presun materiálu, profesionálny letecký výcvik záchranárov, rýchlejšiu evakuáciu a väčší dosah pri zásahoch v ťažko dostupných oblastiach.
Veliteľ Vzdušných síl OS SR Adolf Daubner poukázal na fakt, že dohoda rozširuje zdieľanie postupov a informácií pre bezpečný pohyb v horách a umožňuje nasadzovanie leteckej techniky pri pátraní a evakuácii. „Dohoda nám umožní vykonávanie spoločného výcviku a prípadné spoločné nasadenie. Osobitne oceňujem možnosť výcviku posádok našich vojenských vrtuľníkov vo vysokohorskom prostredí,“ dodal Daubner.