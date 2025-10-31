Piatok31. október 2025, meniny má Aurélia, zajtra Denis, Denisa

Ďalšie FAUX PAS prezidenta USA: Trump zabudol názov krajiny, ktorej priniesol mier! Nastalo TRÁPNE ticho

prezident USA Donald Trump
prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

KJONDŽU - Oficiálne zahraničné cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa sa možno vďaka jeho výrokom stanú úž legendárnymi. Počas príhovoru v Južnej Kórei dokonca zabudol názov krajiny, kde mali USA priniesť mier. Na moment zostalo v sále ťaživé ticho.

Prezident USA Donald Trump (72) to s Nobelovou cenou za mier myslí zrejme smrteľne vážne. Na druhej strane by však ako hlavný predstaviteľ jednej z najsilnejších krajín sveta nemal zabúdať na dôležité fakty. Počas príhovoru v rámci Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Kjondžu (APEC 2025) však dostal okno a nastalo trápne ticho. Informuje o tom Daily Beast. 

Problém s výslovnosťou a úplne okno 

Šéf Bieleho domu pomohol sprostredkovať mierovú dohodu vo viacerých krajín. Najprv mal problém s vyslovením krajiny "Azerbajdžan" no a ďalšia krajina mu pre istotu úplne vyfučala z hlavy. 

"Zachránili sme milióny, skutočne milióny životov. Azer….bajdžan. A pozrite na, ehm….pozrite," hovorí Trump, pričom si nevie spomenúť na Arménsko. Napokon to ukončí so slovami: "A pozrite tam."

Trump pomohol podpísať mierovú dohodu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Oficiálne stretnutie prezidentov krajín sa konalo v Bielom dome. Trump údajne pomohol ukončiť neexistujúci konflikt aj medzi Arménskom a Kambodžou, krajinami, ktoré sú od seba vzdialené viac ako 6 500 km. 

Prezident USA zvykne takmer vždy využiť situáciu a pred médiami zahlási, koľko konfliktov sa mu už podarilo údajne vyriešiť. Tento rok ju však získala María Corina Machadová. Venezuelská olitička je zároveň aktivistkou za ľudské práva a v krajine vystupuje ako líderka opozície voči prezidentovi Madurovi. 

Viac o téme: TrapasFaux pasPríhovorAzerbajdžanDonald TrumpJužná KóreaMierová dohodaÁzijsko-tichonmorská hospodárska spoluprácaArmśnko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Donald Trump vyzval na zrušenie filibusteru v Senáte: Chce ukončiť dlhé blokovanie hlasovaní
Zahraničné
Trump vyhral nad Bill
Trump vyhral nad Bill Gatesom! Vyhlásil víťazstvo nad jeho komentárom o klimatickej zmene
Zahraničné
Trump nariadil Pentagónu začať
Trump nariadil Pentagónu začať testovať jadrové zbrane: Majú ich viac než akákoľvek iná krajina
Zahraničné
FOTO Trump sa stretol s
Trump sa stretol s čínskym prezidentom! VIDEO Má záujem o neustálu spoluprácu, hovorili o TOMTO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri
Ak ste herečku Juhásovú doteraz nepoznali, odteraz budete: Besnota z dovolenky a lekáreň v kufri
Prominenti
Halloweensky pochod v centre mesta Bratislava
Halloweensky pochod v centre mesta Bratislava
Správy
Brífing Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Informovanie o otázkach k dočasne pozastaveným IT tendrom
Brífing Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie: Informovanie o otázkach k dočasne pozastaveným IT tendrom
Správy

Domáce správy

Nákladné autá s humanitárnou
Slovensko posiela pomoc do Pásma Gazy: Podporilo medzinárodné úsilie zmierňovať bezprecedentnú humanitárnu krízu v regióne
Domáce
Na horách sa očakáva
Na horách sa očakáva silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahy pre viacero regiónov
Domáce
Dovolenka v Taliansku sa
Dovolenka v Taliansku sa zmenila na boj o život: Slovenský tínedžer (15) narazil po skoku do mora na skaly
Zahraničné
Oslavy v Seredi: Ženijný pluk si pripomenul výročie pochodom, oceneniami aj darovaním krvi
Oslavy v Seredi: Ženijný pluk si pripomenul výročie pochodom, oceneniami aj darovaním krvi
Galanta

Zahraničné

FOTO Novomanželia Hunter a Kasydee
Hurikán Melissa zmenil ich svadobnú cestu na čistý HOROR: Už nás evakuovali, nevieme dokedy tu budeme!
Zahraničné
Nákladné autá s humanitárnou
Slovensko posiela pomoc do Pásma Gazy: Podporilo medzinárodné úsilie zmierňovať bezprecedentnú humanitárnu krízu v regióne
Domáce
OHAVNÝ čin vodiča: Luxusný
OHAVNÝ čin vodiča: Luxusný Mercedes zrazil chlapca z detského domova! Vysmial sa mu a utiekol
Zahraničné
Americké ministerstvo obrany schválilo
Americké ministerstvo obrany schválilo dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine: Konečné slovo má prezident Trump
Zahraničné

Prominenti

Pixie Lott
Obrovská RADOSŤ slávnej speváčky: Stala sa druhý raz mamou!
Zahraniční prominenti
Hroby slávnych Slovákov: Smutný
Hroby slávnych Slovákov: Smutný hrob Jara Filipa, dojemné odkazy Duchoňovi aj dres Slovana!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Bratislavské módne dni. Na
Na Belohorcovej sa ROZCHOD viditeľne podpísal: Schudla a zbavila sa silikónov... FOTO v plavkách!
Domáci prominenti
Brutálne zranenie českej speváčky:
Brutálne zranenie českej speváčky: Po PÁDE zo schodov skončila v nemocnici!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najhorší deň v dejinách
Najhorší deň v dejinách ľudstva: Ničivé dôsledky, ktoré prekonali aj svetové vojny! Pravdepodobne ste o tom NIKDY nepočuli
Zaujímavosti
Čo vám lekári o
Čo vám lekári o umieraní nepovedia (ale môžete sa na to pripraviť)
vysetrenie.sk
Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej
Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej klinike: Pri umelom oplodnení zamenili EMBRYÁ! Rodiny vychovávali cudzie deti
Zaujímavosti
Budúcnosť zubnej medicíny je
Budúcnosť zubnej medicíny je TU: V laboratóriu pestujú nové ľudské zuby! Koniec bolestivým implantátom
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!
Saková prezradila detaily energopomoci: Toto môžete urobiť, ak vám nebude priznaná!

Šport

Posledný tím vystrkoval rožky, ale Slovan si s ním poradil a premiérovo je prvý
Posledný tím vystrkoval rožky, ale Slovan si s ním poradil a premiérovo je prvý
Tipsport liga
Vyrovnaná bitka o vládcu východu do poslednej sekundy: Rozhodnúť museli nájazdy
Vyrovnaná bitka o vládcu východu do poslednej sekundy: Rozhodnúť museli nájazdy
Tipsport liga
Súper si na nej napravil sebavedomie: Domáca Nitra padla zahanbujúcim výsledkom
Súper si na nej napravil sebavedomie: Domáca Nitra padla zahanbujúcim výsledkom
Tipsport liga
Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Koniec jednej éry po postupe, hľadajú investora: Slovenská futbalová bašta je na predaj!
Niké liga

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Domáce
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Zaujímavé pracovné ponuky
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Hľadám prácu
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Umelá inteligencia zmenila naše myslenie: Prečo sa spoliehame na ChatGPT viac, než by sme mali?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Výber receptov
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Čo s tekvicou na slano či sladko? Inšpirácie od polievky po dezert
Výber receptov

Technológie

Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Veda a výskum
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Hlavný konkurent Phothoshopu spravil niečo, čo nemá v grafickom svete obdobu: Profi nástroje uvoľnil pre všetkých úplne zadarmo!
Aplikácie a hry
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Google tvrdí, že nový AI režim vo vyhľadávaní o tebe bude vedieť všetko. A to doslova. Ľudia sú zdesení, ako hlboko dokáže nazrieť
Bezpečnosť
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Žijeme v Matrixe alebo nie? Nová štúdia rozvírila debatu o tom, či žijeme vo virtuálnom alebo skutočnom svete
Veda a výskum

Bývanie

Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!

Pre kutilov

Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zdravý flirt vs. emocionálna nevera: Viete rozoznať hranicu?
Partnerské vzťahy
Zdravý flirt vs. emocionálna nevera: Viete rozoznať hranicu?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
OHAVNÝ čin vodiča: Luxusný
Zahraničné
OHAVNÝ čin vodiča: Luxusný Mercedes zrazil chlapca z detského domova! Vysmial sa mu a utiekol
Americké ministerstvo obrany schválilo
Zahraničné
Americké ministerstvo obrany schválilo dodávku rakiet Tomahawk Ukrajine: Konečné slovo má prezident Trump
Donald Trump
Zahraničné
Ďalšie FAUX PAS prezidenta USA: Trump zabudol názov krajiny, ktorej priniesol mier! Nastalo TRÁPNE ticho
Do Washingtonu prichádzajú traja
Zahraničné
Orbán ako superhrdina: Maďarský premiér pôjde do Bieleho domu s TOUTO prosbou, minister zahraničia ho VYSMIAL!

Ďalšie zo Zoznamu