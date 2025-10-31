Ďalšie FAUX PAS prezidenta USA: Trump zabudol názov krajiny, ktorej priniesol mier! Nastalo TRÁPNE ticho

KJONDŽU - Oficiálne zahraničné cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa sa možno vďaka jeho výrokom stanú úž legendárnymi. Počas príhovoru v Južnej Kórei dokonca zabudol názov krajiny, kde mali USA priniesť mier. Na moment zostalo v sále ťaživé ticho.
Prezident USA Donald Trump (72) to s Nobelovou cenou za mier myslí zrejme smrteľne vážne. Na druhej strane by však ako hlavný predstaviteľ jednej z najsilnejších krajín sveta nemal zabúdať na dôležité fakty. Počas príhovoru v rámci Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce v Kjondžu (APEC 2025) však dostal okno a nastalo trápne ticho. Informuje o tom Daily Beast.
Problém s výslovnosťou a úplne okno
Šéf Bieleho domu pomohol sprostredkovať mierovú dohodu vo viacerých krajín. Najprv mal problém s vyslovením krajiny "Azerbajdžan" no a ďalšia krajina mu pre istotu úplne vyfučala z hlavy.
"Zachránili sme milióny, skutočne milióny životov. Azer….bajdžan. A pozrite na, ehm….pozrite," hovorí Trump, pričom si nevie spomenúť na Arménsko. Napokon to ukončí so slovami: "A pozrite tam."
Trump pomohol podpísať mierovú dohodu medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Oficiálne stretnutie prezidentov krajín sa konalo v Bielom dome. Trump údajne pomohol ukončiť neexistujúci konflikt aj medzi Arménskom a Kambodžou, krajinami, ktoré sú od seba vzdialené viac ako 6 500 km.
Prezident USA zvykne takmer vždy využiť situáciu a pred médiami zahlási, koľko konfliktov sa mu už podarilo údajne vyriešiť. Tento rok ju však získala María Corina Machadová. Venezuelská olitička je zároveň aktivistkou za ľudské práva a v krajine vystupuje ako líderka opozície voči prezidentovi Madurovi.