Trump vyhral nad Bill Gatesom! Vyhlásil víťazstvo nad jeho komentárom o klimatickej zmene

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump oznámil v stredu víťazstvo nad „hoaxom“ klimatickej zmeny. Miliardár Bill Gates tento týždeň zverejnil komentár, že hoci má globálne otepľovanie vážne dôsledky, nezničí civilizáciu. Informuje správa agentúry AFP.
„Ja (my!) sme práve vyhrali vojnu proti hoaxu klimatickej zmeny. Bill Gates konečne priznal, že sa úplne mýlil v tejto záležitosti,“ uviedol Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Bolo treba na to odvahu a za to sme mu všetci vďační,“ skonštatoval.
Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft tento týždeň v dlhom komentári uviedol, že klimatická zmena „nepovedie ku koncu civilizácie“, čo je veľký obrat v jeho doterajších názoroch. Bill Gates zároveň zdôraznil, že klimatická zmena bude mať „vážne“ dôsledky, no „ľudia budú schopní žiť a prosperovať vo väčšine miest na Zemi v dohľadnej budúcnosti“.
Uznal, že môže byť obviňovaný
Uznal, že môže byť obviňovaný z pokrytectva pre rozsiahlu uhlíkovú stopu, ktorú zanechal, či pre komentár, ktorý „nenápadne nabáda k tomu, aby sme nebrali klimatickú zmenu vážne“. Zároveň poukázal na značný posun v znižovaní emisií a vyjadril optimizmus, že technológie budúcnosti dosiahnu v tejto oblasti ešte väčší pokrok. Šéf Bieleho domu je známy skepticizmom v otázke problémov životného prostredia a v septembri v prejave na Valnom zhromaždení OSN označil klimatické zmeny za „najväčší podvod v histórii“, pripomína AFP.