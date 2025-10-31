Donald Trump vyzval na zrušenie filibusteru v Senáte: Chce ukončiť dlhé blokovanie hlasovaní

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval na zrušenie tzv. filibusteru v Senáte amerického Kongresu. Táto politická taktika umožňuje senátorom v hornej komore Kongresu blokovať hlasovanie prakticky neobmedzeným naťahovaním rozpravy. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Teraz je čas, aby republikáni stavili na Trumpa... a zbavili sa filibusteru, a to hneď,“ napísal prezident na svojej sociálnej sieti Truth. Na predčasné ukončenie rozpravy a tým aj na ukončenie obštrukcie je v 100-člennom Senáte potrebných 60 hlasov. Na schválenie bežných zákonov stačí jednoduchá väčšina. Republikáni po voľbách v roku 2024 ovládli Senát a majú v ňom väčšinu 53 senátorov. Filibuster im napriek tomu znemožňuje prijímať dôležité zákony, keďže demokrati ich môžu blokovať obštrukciami.
V USA od začiatku októbra trvá shutdown, keďže Kongres sa nedohodol na financovaní federálnych úradov. Podľa Reuters zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by republikáni a demokrati speli k dohode. Obe strany sa sporia najmä pre rozpočtové škrty v príspevkoch na súkromné zdravotné poistenie, ktoré demokrati rázne odmietajú. „Teraz sme pri moci my, a ak by sme mohli urobiť to, čo by sme mali urobiť, okamžite by to ukončilo tento smiešny shutdown, ktorý ničí krajinu,“ napísal Trump.
Odhaduje sa, že pre shutdown môže americká ekonomika prísť o sedem až 14 miliárd dolárov a v poslednom štvrťroku 2025 môže rast HDP spomaliť o dva percentuálne body. Väčšina tzv. neesenciálnych federálnych zamestnancov (ich práca nie je nevyhnutná pre fungovanie štátu v krízovom režime) počas shutdownu nepracuje a nedostáva ani výplatu. Ich mzda im bude vyplatená až spätne.