Viktor Orbán sa s Trumpom stretne v Bielom dome: Podpíšu TIETO dohody

(Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
BUDAPEŠŤ - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána prijme 7. novembra americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Podľa servera nepszava.hu to oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca v Budapešti.
Na schôdzke obe strany podpíšu dohody o spolupráci v oblasti energetiky, vojenského priemyslu, ekonomiky a financií. Niektoré z nich už podľa Gulyása boli prerokované a niektorých príprava ešte prebieha. Trump s Orbánom budú budú diskutovať aj o možnom vývoji smerujúcom k mieru na Ukrajine. Šéf úradu vlády podotkol, že obaja lídri majú radosť z toho, že panuje zhoda v uskutočnení budúceho mierového summitu v Budapešti.
Viktor Orbán (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)