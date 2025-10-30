Sýria uznala nezávislosť Kosova: Chce posilniť vzťahy a spoluprácu

RIJÁD - Sýrska vláda v stredu uznala Kosovo ako suverénny a nezávislý štát. Udialo sa tak v stredu na trilaterálnom stretnutí v saudskoarabskom Rijáde medzi kosovskou prezidentkou Vjosou Osmaniovou, prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom a korunným princom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmánom. Sýria sa stala 120. krajinou sveta uznávajúcou Kosovo. Informuje na základe správy agentúry Anadolu a portálu Prishtina Insight.
Sýrske ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že stretnutie v saudskoarabskom hlavnom meste bola zamerané na posilnenie bilaterálnych vzťahov a vzájomného porozumenia. Témou bola aj otázka vzájomného uznania a spolupráce. „V tejto súvislosti Sýrska arabská republika oznamuje svoje oficiálne uznanie Republiky Kosovo ako nezávislého a suverénneho štátu na základe svojho presvedčenia v právo národov na sebaurčenie a svojho záväzku podporovať mier a stabilitu na Balkáne a vo svete,“ uvádza sa vo vyhlásení sýrskeho ministerstva.
Ťažkosti v boji za svoju slobodu
Sýriu a Kosovo podľa Osmaniovej spája, že oba národy museli prekonať ťažkosti v boji za svoju slobodu. „Dnešné uznanie nie je len potvrdením štátnej suverenity, ale aj uznaním obete generácií, ktoré bojovali za slobodu,“ vyhlásila kosovská prezidentka. Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska, čo vláda v Belehrade odmieta uznať a považuje ho naďalej za súčasť srbského územia. Zo štátov EÚ nezávislosť Kosova neuznávajú Slovensko, Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.