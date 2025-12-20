Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Otrasné slová Putinovho priateľa po summite EÚ: Hnusné nadávky na von der Leyenovú! Totálny výsmech Európe

Dmitrij Medvedev
MOSKVA - Rozhodnutie Európskej únie financovať Ukrajinu bez použitia zmrazených ruských aktív vyvolalo ostrú reakciu v Moskve. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev po summite nešetril urážkami a tvrdil, že výsledok rokovaní ukázal skutočný pomer síl medzi Európou a Spojenými štátmi.

„Báli sa krádeže ruských peňazí“

Podľa Dmitrija Medvedeva štvrtkový summit európskych lídrov jasne ukázal, že Európa sa neodvážila siahnuť na zmrazené ruské rezervy. V príspevku na platforme Telegram tvrdil, že účastníci rokovaní sa obávali otvoreného porušenia vlastníckych práv.

„Účastníci stretnutia sa báli otvorenej krádeže ruských peňazí,“ napísal Medvedev. Zároveň tvrdil, že rozhodujúce slovo mali Spojené štáty. „Stretnutie ukázalo, že európski podvodníci uznali nadradenosť akademikov z Washingtonu, ktorí proti tejto krádeži priamo protestovali. Autorita amerických mocenských elít, ktoré Medvedev prirovnal k mafiánskym bossom, v zákone sa ukázala byť výrazne vyššia než túžba bruselských podvodníkov,“ dodal.

Hrubé urážky európskych lídrov

V ďalšej časti príspevku Medvedev prešiel k osobným útokom. Predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú označil za „starú ku*vu“. Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza opísal ako výtržníkov, ktorí sa podľa neho snažili vyvolať veľký škandál.

„Nedokázali presadiť svoje rozhodnutia na nočnom bruselskom stretnutí,“ napísal. Celú situáciu následne zhrnul tvrdením: „To všetko svedčí o začiatku rozsiahleho prerozdeľovania vplyvu v európskom zločineckom svete.“

Summit rozhodol o pôžičke pre Ukrajinu

Medvedev reagoval na rokovanie lídrov EÚ, na ktorom sa riešilo financovanie Ukrajiny v rokoch 2026 a 2027. Na stole boli dve možnosti – spoločná pôžička členských štátov alebo takzvaná reparačná pôžička krytá zmrazenými ruskými aktívami.

Európska únia sa napokon dohodla na prvej variante. Ukrajine poskytne pôžičku vo výške 90 miliárd eur, pričom otázka využitia ruských rezerv zostala otvorená.

Výzvy na odstúpenie von der Leyenovej a Merza

K summitu sa vyjadril aj ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev. Podľa neho by mali Ursula von der Leyenová aj Friedrich Merz zvážiť odchod z funkcií.

„Ursula a Merz by mali odstúpiť, ak chcú dokázať ‚presvedčenie, jednotu a odhodlanie‘, ktoré sľubovali po tom, čo sa im nepodarilo dosiahnuť nezákonné zabavenie ruských rezerv v EÚ,“ citovala Dmitrijeva ruská štátna agentúra TASS.

Pochvala pre štáty, ktoré nesúhlasili

Dmitrijev následne ocenil krajiny, ktoré odmietli použiť ruské aktíva na financovanie Ukrajiny. Konkrétne spomenul Belgicko, Maďarsko, Česko a Slovensko.

Podľa jeho slov tieto štáty „ochránili vlastnícke práva aj finančné a právne systémy Európy a zachránili EÚ pred masívnym odlivom investorov“. Zároveň tvrdil, že tým odhalili „neschopnosť vojnových elít EÚ, ktoré presadzovali nelegálne kroky, premrhali politický kapitál a utrpeli neúspech“, uviedla agentúra TASS.

