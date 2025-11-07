PREKVAPIVÝ ťah Putina: Trest pre Lavrova? Šéf ruskej diplomacie kompletne VYMAZANÝ z verejného priestoru

MOSKVA – V ruskej metropole zasadala tradične Bezpečnostná rada krajiny, avšak s badateľnou zmenou. Medzi účastníkmi chýbal dlhoročný minister zahraničných vecí. Experti sa domnievajú, že súčasný stav má svoje opodstatnenie. Prezident Putin nebol veľmi spokojný s poslednými krokmi svojho ministra.
Zasadnutie Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, ktoré sa konalo dňa 5. novembra v Moskve, sa nieslo v prekvapivej atmosfére. Už na prvý pohľad bolo jasne viditeľné, že spoločných diskusií sa nezúčastnil jeden zo stálych členov, šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov (76). Ako uvádza Kommersant, podľa oficiálnych vyhlásení bol Lavrov na zasadnutí neprítomný "na základe dohody".
Neúspešný telefonát
Dlhoročný minister zahraničia, ktorý pôsobí na tomto poste už viac ako 20 rokov, zrejme stratil priazeň prezidenta Vladimira Putina po neúspešnom telefonáte s americkým kolegom Marcom Rubiom. Informuje o tom The Moscow Times s tým, že toto viedlo k narušeniu plánovaného summitu medzi USA a Ruskom.
Lavrov a Rubio si volali dňa 21. októbra. Hlavnou témou bolo prediskutovať podmienky nadchádzajúceho summitu Trumpa a Putina v Budapešti. Rubio ale odporučil stretnutie zrušiť anásledne nasledovali sankcie na ruské spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Na stretnutí Bezpečnostnej rady v Moskve minister obrany Andrej Belousov navrhol obnovenie jadrových skúšok na testovacom poli Nova Zem. Putin súhlasil a nariadil spustiť prípravy.
Odsunutý aj z G20
Lavrov okrem toho stratil aj status vedúceho ruskej delegácie na summite G20. "Tento rok ho má zastúpiť vedúci prezidentskej kancelárie Maxim Oreškin. Rozhidnutie o vymenovaní Oreškina prijal aj sám prezident Putin," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Na summite, ktorý sa tento rok bude konať v Južnej Afrike, nebude prítomný ani prezident Putin. Krajina, ktorá patrí medzi signátorov Rímskeho štatútu je povinná zatknúť Putina na základe medzinárodného zatykača.