Nemecký kancelár Merz bude s Erdoganom diskutovať o návrate migrantov do Turecka

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz bude na štvrtkovom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom naliehať, aby Turecko prijalo späť viac odmietnutých žiadateľov o azyl, uviedol v utorok zdroj z nemeckej vlády. Informuje o tom agentúra AFP.
Nemecko sa usiluje zvýšiť počet deportácií. Nemenovaný zdroj tvrdí, že po počiatočnom pokroku v uplynulých mesiacoch „teraz musia nasledovať ďalšie konkrétne kroky“.
Merz mieri na rokovania do Ankary
Merz podľa plánu odcestuje do Turecka v stredu a o deň neskôr sa má v Ankare stretnúť s prezidentom Erdoganom. Podľa nemeckej vlády budú Merz a Erdogan diskutovať o bilaterálnych a zahraničnopolitických otázkach, ako aj o užšej spolupráci v oblasti migrácie, bezpečnosti a obchodu.
Vláda kancelára, ktorá sa dostala k moci v máji tohto roku, prisľúbila zasiahnuť proti nelegálnej migrácii a zvýšiť počet deportácií. Podľa údajov nemeckého ministerstva vnútra deportovali za prvých deväť mesiacov tohto roka 17 651 ľudí. V minulom roku za rovnaké obdobie deportovali z Nemecka 14 706 osôb, pričom najviac - 1614 - pochádzalo práve z Turecka.
Turecko má najviac vyhostených
V Nemecku žijú približne tri milióny Turkov. Ide teda o najväčšiu tureckú komunitu mimo Turecka. „Turecko je krajinou pôvodu s najvyšším počtom ľudí, ktorí sú povinní opustiť Nemecko. Vláda preto pracuje na zlepšení spolupráce v oblasti repatriácie,“ objasnil zdroj.
Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) pre AFP uviedol, že do konca septembra čakalo na deportáciu z Nemecka viac ako 22 560 občanov Turecka.
Merz od nástupu do úradu predstavil prísnejšie hraničné kontroly, prísnejšie pravidlá týkajúce sa pobytu a občianstva a dokonca začal s deportáciami migrantov do Afganistanu, v ktorom vládne hnutie Taliban. Nemecko chce taktiež obnoviť deportácie do Sýrie.
Merz čelí kritike po výrokoch o mestách
V uplynulých dňoch sa v Nemecku uskutočnili protesty proti výrokom Merza, ktorý uviedol, že jeho vláda napráva minulé zlyhania v migračnej politike a dosahuje pokroky, ale problémom ostáva, ako mestá vyzerajú. Poznámka nemeckého kancelára vyvolala vlnu kritiky zo strany verejnosti, ktorá sa domnieva, že Merz narážal na meniacu sa etnickú štruktúru nemeckých miest a spájal ju so zvýšením kriminality.