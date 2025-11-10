Za jediný deň preplávalo Lamanšský prieliv 503 migrantov: Britská vláda zvažuje tvrdé opatrenia!

LONDÝN - V sobotu sa cez Lamanšský prieliv preplavilo do Spojeného kráľovstva 503 migrantov na siedmich lodiach, zatiaľ čo britská vláda zvažuje zásadné zmeny imigračných pravidiel krajiny. Informuje o tom pondelková správa agentúry DPA.
Za uplynulé tri dni sa do Británie dostalo 1772 migrantov, pričom doteraz to v tomto roku bolo 38.726 osôb. V rovnakom období minulého roka to bolo 32.119 migrantov a v roku 2023 26.699 ľudí. Očakáva sa, že ministerka vnútra Shabana Mahmoodová v najbližších dňoch oznámi zásadnú zmenu v britských imigračných pravidlách, ktorá bude vychádzať z dánskeho systému, píše DPA. Ministerka minulý mesiac preto vyslala do Dánska niekoľko britských predstaviteľov, aby študovali tamojší systém. Dánska kontrola hraníc a azylová politika sú považované za jedny z najprísnejších v Európe.
Podľa DPA sa Británia zaujíma najmä o sprísnenie pravidiel v oblasti zlučovania rodín a obmedzenia dočasného pobytu v prípade niektorých utečencov. Mahmoodová prejavila záujem o zavedenie odradzujúcich opatrení, aby zabránila ľuďom vstupovať do Spojeného kráľovstva cez nepovolené trasy a zároveň uľahčila vyhostenie tých, ktorí nemajú právo na pobyt. Zdroje uvádzajú, že sa chce čo najskôr stretnúť aj s dánskym ministrom pre migráciu a integráciu Rasmusom Stoklundom.