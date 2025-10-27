V Nemecku sa šíri vtáčia chrípka: Utratili viac ako pol milióna kusov hydiny

BERLÍN - Pre výskyt vtáčej chrípky v Nemecku utratili viac ako 500 000 kúr, kačíc, husí a moriek, oznámil v pondelok nemecký Inštitút Friedricha Loefflera (FLI). Informuje o tom agentúra DPA.
Od začiatku septembra zaznamenali 30 ohnísk nákazy vtáčou chrípkou na hydinových farmách a 73 prípadov u voľne žijúcich vtákov, upresnil inštitút.
Voľne žijúce vtáky šíria nákazu
Hlavnými prenášačmi ochorenia sú vtáky žijúce vo voľnej prírode, ktoré migrujú do južnejších oblastí. Táto choroba sa v Nemecku vyskytuje celoročne, ale riziko infekcie prudko stúpa počas migrácie vtákov na jeseň. Súčasná vlna nákazy sa podľa FLI začala skôr ako obvykle. Mnohé prípady nákazy zaznamenali u žeriavov, a to najmä v Brandenbursku na severovýchode Nemecka.
Hovorkyňa FLI konštatovala, že situácia sa rýchlo mení. V súčasnosti vyšetrujú ďalších 23 predpokladaných prípadov, z toho 22 u voľne žijúcich vtákov a jeden u chovanej hydiny. Podľa hovorkyne sa očakávajú ďalšie prípady nákazy.
Výzvy na uzavretie chovov
V súvislosti s obavami z rastu cien kuraciny a vajec v Nemecku pribúdajú výzvy, aby chovatelia udržiavali hydinu v uzavretých priestoroch s cieľom predísť nákaze od voľne žijúcich vtákov, informuje DPA.