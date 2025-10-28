V procese o kyberšikane Brigitte Macronovej vypovedala jej dcéra

Utorok28. október 2025, meniny má Dobromila, zajtra Klára, Kiara

PARÍŽ - Pred súdom v Paríži, ktorý pojednáva v kauze kyberšikany voči prvej dáme Francúzska Brigitte Macronovej, v utorok vypovedala jej dcéra Tiphaine Auzierová. Informovala o tom agentúra AFP.

Obvinení za kyberšikanu Macronovej

Tento prípad súvisí s tvrdeniami, že manželka francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa údajne narodila ako muž. V kauze kyberšikany je obvinených desať osôb vo veku od 41 do 65 rokov – osem mužov a dve ženy. Medzi nimi sú úradník, majiteľ galérie, IT špecialista, učiteľ, správca nehnuteľností aj majiteľ firmy.

Ak ich súd uzná za vinných, hrozí im dvojročné väzenie. Podľa francúzskej prokuratúry sú obvinení z nevhodných vyjadrení o rode a sexualite Brigitte Macronovej, pričom jej vekový rozdiel s manželom prirovnávali k „pedofílii“.

Auzierová v utorok pred súdom vypovedala, ako kyberšikana od roku 2021 ovplyvnila život jej matky. „Musí si dávať pozor na výber oblečenia a držanie tela, pretože veľmi dobre vie, že jej imidž môže byť zneužitý a prekrútený na klamstvá a mylné teórie o jej identite a integrite,“ uviedla 41-ročná právnička. Podľa spravodajského webu France Info Auzierová dodala, že táto situácia sa negatívne prejavila aj na zdraví jej matky.

Škoda na psychike Macronovej

Samotná Macronová sa na pojednávaní nezúčastňuje, no pred vyšetrovateľmi vypovedala, že šírená fáma mala „veľmi silný vplyv“ na ľudí v jej okolí aj na ňu samotnú. Uviedla, že jej vnúčatá museli počúvať, že „ich stará mama je muž“.

Pred súdom v utorok vypovedal aj obvinený publicista pôsobiaci tiež v oblasti reklamy Aurélien Poirson-Atlan (41), známy na sociálnych sieťach pod pseudonymom Zoé Sagan, ktorý je často spájaný s kruhmi šíriteľov konšpiračných teórií. Obhajoval svoje konanie ako satiru, keď napríklad tvrdil, že „aféra Brigitte Macronovej je šokujúce štátne tajomstvo zahŕňajúce štátom schválenú pedofíliu“. Dodal, že jeho správy boli napísané pomocou „umelej inteligencie“.

Ďalší obvinený, 55-ročný Jérôme C., pred súdom uviedol, že pri zverejňovaní príspevkov o Macronovej na sociálnych sieťach uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu. Obvinený 56-ročný Bertrand S. zasa tvrdil, že proces sa týka jeho „slobody myslenia“ konfrontovanej s „mediálnym deep state“.

Medzi obvinenými je aj žena, ktorá bola už v roku 2022 súdená za ohováranie Brigitte Macronovej – ide o 51-ročnú Delphine J., označujúcu sa za duchovné médium a používajúcu pseudonym Amandine Roy. V roku 2021 zverejnila na svojom kanáli na YouTube štvorhodinový rozhovor s údajnou nezávislou novinárkou Natachou Rey, v ktorom tvrdila, že Brigitte Macronová bola kedysi mužom menom Jean-Michel Trogneux - v skutočnosti ide o meno brata prvej dámy.

Obom týmto ženám súd v roku 2024 nariadil zaplatiť Brigitte Macronovej a jej bratovi odškodné. V odvolacom konaní bol však tento rozsudok zrušený a prvá dáma sa proti tomu odvolala.

Fáma a virálny efekt v zahraničí

Fáma, ktorá sa objavila v roku 2017 po zvolení Emmanuela Macrona za prezidenta, sa stala virálnou aj v Spojených štátoch, kde francúzsky prezidentský pár toto leto podal žalobu proti konzervatívnej aktivistke Candace Owensovej, ktorá na túto tému vytvorila aj seriál videí s názvom Becoming Brigitte (Stať sa Brigitte). Jej videá následne s uznaním zverejňovali na sociálnych sieťach aj niektoré z osôb, ktoré teraz súdia v Paríži.

Francúzsky prípad sa týka žaloby, ktorú v auguste 2024 podal právnik prvej dámy vo veci kyberšikany. Tá viedla k dvom vlnám zatýkania vo februári a marci 2025. Súdny proces by mal trvať dva dni. Rozsudok sa očakáva neskôr.

