Šokujúca razia v redakcii má dohru: Úrady mesta v Kansase musia vyplatiť mastné odškodné!

TOPEKA - Úrady mesta Marion v americkom štáte Kansas zaplatia odškodné niečo málo vyše troch miliónov dolárov a ospravedlnia sa za policajnú raziu v redakcii lokálných novín z augusta 2023, ktorá vyvolala búrlivé reakcie ohľadom slobody tlače. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na šéfredaktora novín Erica Meyera.
"Cieľom nebolo získať peniaze. Peniaze sú len symbolické. Tlač bola v podstate napadnutá," povedal Meyer s tým, že dúfa, že odškodnenie bude dostatočne vysoké, aby odradilo úrady od podobných akcií v budúcnosti. Polícia v okrese Marion vykonala domovú prehliadku v sídle denníka Marion County Record a v dome Meyera, ktorý je aj vydavateľom. Vysvetľovala to tým, že sa redakcia dopustila krádeže identity a "nelegálneho použitia počítača". Meyer a jeho matka, ktorá bola zároveň spolumajiteľkou, sa voči tomu spolu s radným mesta ohradili na súde.
Prokuratúra už v roku 2024 skonštatovala, že nezvyčajná nehoda bola výsledkom zlej práce polície a že novinári sa ničím neprevinili. Záťah v Meyerovom dome mal podľa poškodeného dopad na zdravie jeho 98-ročnej matky, ktorá sa tam v tom čase nachádzala. Žena o deň neskôr zomrela na infarkt, čo Meyer pripisoval stresu spojenému so zásahom. Komisia okresu Marion schválila v pondelok medzi oboma stranami dohodu. Razie v okresnom týždenníku vyvolala celonárodnú debatu o slobode tlače. Marion je mesto s približne 1900 obyvateľmi. Zásah polície v sídle média je podľa AP v USA veľmi vzácnym úkazom a razie z augusta 2023, pri ktorej polícia zabavila novinárom počítače a ďalšie predmety, vyvolala ohlasy ďaleko za hranicami Kansasu.